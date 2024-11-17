Военные не дали ВСУ уйти из котла в районе Ольговской рощи под Курском

Российская группировка войск «Север» заблокировала украинских боевиков в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ в 4:00 утра попытались небольшими группами по 15–20 человек эвакуироваться из котла. ВС России не дали им уйти и ликвидировали более 80 военнослужащих. Ранения получили порядка 40 боевиков, сослуживцы бросили часть из них на поле боя. Российские войска взяли в плен 24 военных.

«В настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация оставшегося противника», — отметили в пресс-службе.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия вторглась в Курскую область, чтобы прикрыть другие направления от продвижения ВС России. По его словам, без рейдов под Курском украинские военные начали бы быстрее отступать со своих позиций в направлении Покровска (Красноармейска), Курахова и Торецка (Дзержинска).