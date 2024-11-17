Житель Удмуртии пострадал из-за атаки украинского БПЛА

Глава Удмуртии Бречалов: один человек получил ранения из-за дрона ВСУ

Украинский дрон атаковал заводской цех в Удмуртии. В результате получил ранения один человек, заявил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале .

Пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Людей с территории цеха эвакуировали.

«Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101, заводской цех», — отметил он.

По его словам, в производственном здании выбило окна, серьезных разрушений нет. На место ЧП прибыли оперативные службы. Глава Удмуртии обратился к жителям и призвали их сохранять спокойствие.

«Друзья, все чего добивается сейчас враг — это паника», — добавил Бречалов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовой атаке БПЛА в регионе. По его словам, украинские боевики попытались поразить 19 населенных пунктов и выпустили по ним 41 снаряд. Также они 33 раза за сутки атаковали область беспилотниками.