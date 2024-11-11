Группировка «Север» отразила шесть контратак украинских войск в курском приграничье. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, противник потерял до 70 бойцов, пятеро сдались в плен.

«Уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские подразделения продолжили наступательные действия и нанесли поражение украинским бригадам возле населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Ранее российские военные предотвратили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область. Бойцы «Севера» отразили 11 контратак противника. ВСУ лишились до 80 человек убитыми и ранеными. ВС России освободили в курском приграничье Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину. Также военные полностью зачистили территорию Глушковского района.