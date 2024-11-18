Хайп на горячем. Зачем Запад раздул тему о солдатах КНДР на СВО

Одной из тем участников саммита G20 в Рио-де-Жанейро может стать отправка в зону спецоперации до 100 тысяч военнослужащих из КНДР. Вопрос якобы поднимут на встрече канцлера Германии Олафа Шольца и председателя КНР Си Цзиньпина. Вероятнее всего, западные медиагиганты попросту хайпуют на горячей теме. И все разговоры вокруг этого ведут только ради самих разговоров.

Сценарий про 100 тысяч северокорейских военных описало агентство Bloomberg. По версии журналистов, в «частных разговорах» рассматривают несколько возможных вариантов дальнейшего развития событий. Тема в стиле highly likely Политолог Иван Мезюхо в беседе с 360.ru напомнил, что только за последние два месяца западные массмедиа выдали огромное количество фейков о России, российско-американских отношениях и мнении Дональда Трампа на этот счет. Точное количество неправдоподобной информации подсчитать уже невозможно. «Западные массмедиа уничтожили институт репутации средств массовой информации. <…> С высокой долей вероятности можно говорить о том, что Bloomberg, как The Washington Post, The New York Times и другие медиагиганты Запада, в очередной раз хайпует на горячей теме в стиле highly likely», — отметил собеседник 360.ru. Никаких доказательств, которые свидетельствовали бы об участии солдат из КНДР в конфликте на Украине, сказал Мезюхо, нет.

Но даже если теоретически предположить, что военные КНДР могли быть как-то причастны к нашей военной операции, то, по большому счету, подобное событие не должно становиться сенсацией для западных массмедиа. Иван Мезюхо политолог

Судя по логике тех же иностранных СМИ, обратил он внимание, участие наемников из Польши, прибалтийских стран, США, Великобритании или Чехии не делает эти государства сторонами конфликта. Однако в случае с Северной Кореей журналисты занимают другую позицию. «Это извращенная логика, абсолютно иезуитские рассуждения, которые ни к чему хорошему не приведут. Думаю, что если этот вопрос действительно будут обсуждать на G20, то, скорее всего, такое обсуждение ни к чему конкретному не приведет», — допустил Мезюхо.

Фото: KCNA / XinHua / Global Look Press

СМИ готовят почву для контактов Трампа и Ким Чен Ына? Он объяснил, что обложить КНДР дополнительными санкциями, по сути, невозможно: северокорейский государственный аппарат привык к подобным ограничениям. С введением новых рестрикций в отношении России ситуация аналогичная.

Это тоже дохлая история, потому что в отношении нашего государства и так введены беспрецедентные экономические и политические ограничения. Иван Мезюхо

Мезюхо назвал поднятую в СМИ шумиху разговорами ради разговоров и не исключил, что в относительно недалеком будущем президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «У меня иногда складывается впечатление, что западные массмедиа, муссируя тему Северной Кореи на Украине, как бы подвигают Трампа к тому, чтобы он возобновил контакты с Ким Чен Ыном. Это делается не специально, но фактически», — сказал он.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

России помощь извне не нужна Теоретическую отправку КНДР своих военных в зону спецоперации Мезюхо счел соответствием нормам международного права и Договору о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

У нас есть Договор о стратегическом партнерстве. Он предполагает существенное взаимодействие в военной сфере. Российская Федерация — сторона, способная помочь Северной Корее в укреплении ее обороноспособности, что будет очень раздражать США и Южную Корею, которая, кстати, напрямую участвует в антироссийской западной коалиции. Иван Мезюхо

Сотрудничество России и КНДР, обратил внимание политолог, носит долгий, стратегический, исторический двусторонний характер и в меньшей степени зависит от международной конъюнктуры. «Просто сегодня в силу глобальных тектонических политических изменений на это обращают внимание западные массмедиа с большей охотой», — объяснил Мезюхо. Он заметил, что на сегодняшний день Россия обладает такой военной мощью, что не нуждается в помощи извне. Если даже предположить, что поддержка от КНДР будет, ни о каких прорывах речи не идет. «Сегодня Россия обладает самой мощной армией, которая доказывает свою боеспособность и компетентность непосредственно в бою. Потенциальное участие северокорейских солдат в специальной военной операции позволит Армии обороны КНДР отточить свои навыки, повысить боеготовность», — заявил политолог. По его словам, от подобного теоретического военного сотрудничества с Россией Северная Корея выигрывает значительно больше.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Что означает молчание Китая Молчание Китая, о котором упомянул Bloomberg, вряд ли может свидетельствовать о недовольстве страны происходящим. У КНР и России, сказал политолог, взаимоотношения находятся на высоком уровне, и, скорее всего, по дружеским дипломатическим каналам государства обговорили интересы российской стороны в КНДР, и наоборот.

Северная Корея — идеологический партнер Китайской Народной Республики. И Российская Федерация уважает эту геополитическую, историческую, идеологическую данность. Иван Мезюхо

У Китая, добавил собеседник 360.ru, есть свои интересы во внешней политике. И сегодня, вероятнее всего, он вообще готовится к новой торговой войне с США: не исключено, что Дональд Трамп вновь начнет экономическое противостояние с Пекином. «И в этом смысле не нужно воспринимать молчание Китая как недовольство Россией. <…> Китай не молчит, он сосредоточивается и готовится к новой фазе противостояния с Западом. Потому что Китай, так же как и Российская Федерация, помнит, кто такой Дональд Трамп, каковы его истинные шаги и как они отличаются от его предвыборной риторики», — заключил Мезюхо.