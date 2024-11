Global Look Press

Фото: Yao Dawei / XinHua / Global Look Press

Сценарий про 100 тысяч северокорейских военных описало агентство Bloomberg. По версии журналистов, в «частных разговорах» рассматривают несколько возможных вариантов дальнейшего развития событий.

Тема в стиле highly likely

Политолог Иван Мезюхо в беседе с 360.ru напомнил, что только за последние два месяца западные массмедиа выдали огромное количество фейков о России, российско-американских отношениях и мнении Дональда Трампа на этот счет. Точное количество неправдоподобной информации подсчитать уже невозможно.

«Западные массмедиа уничтожили институт репутации средств массовой информации. <…> С высокой долей вероятности можно говорить о том, что Bloomberg, как The Washington Post, The New York Times и другие медиагиганты Запада, в очередной раз хайпует на горячей теме в стиле highly likely», — отметил собеседник 360.ru.

Никаких доказательств, которые свидетельствовали бы об участии солдат из КНДР в конфликте на Украине, сказал Мезюхо, нет.