Амбиции Трампа и горящий Кремль. Главное из интервью Зеленского Time

Владимир Зеленский дал очередное интервью. Корреспонденту Time Саймону Шустеру он показал свою тайную комнату, свозил на постановочный праздник в Киевской области и рассказал об исторической стычке с президентом США Дональдом Трампом. Главные высказывания политика — в материале 360.ru.

Как выглядит офис Зеленского Президент принял журналиста в своем офисе. Кабинет, по мнению Шустера, выглядел безвкусно — позолота на потолке, украинская версия стола Resolut, большие люстры и пилястры. Зеленский проводил гостя в свою тайную комнату — помещение с односпальной кроватью, украшенное выбранными им дешевыми картинами. Над спальным местом висело полотно с российским военным кораблем, тонущим в Черном море, на другой картине — украинские войска. Третью президент назвал любимой — на ней изображен Кремль в огне.

Скандал в Овальном кабинете Зеленский пригласил Шустера, чтобы прояснить ситуацию вокруг срыва переговоров с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Он заявил, что подготовился к встрече заранее и привез подарок — чемпионский пояс боксера Александра Усика. Однако, когда пришло время вручить его, рука потянулась в другую сторону — к папке с фотографиями украинских военнопленных.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«У него есть семья, близкие, дети. Он должен чувствовать то, что чувствует каждый человек. Я хотел показать свои ценности. Но потом разговор пошел в другом направлении», — оправдался украинский лидер. Ситуация накалилась, когда Зеленский упрекнул вице-президента Джей Ди Вэнса в том, что он не приезжал в зону конфликта, а тот ответил, что не участвует в пропагандистских турах. В результате переговоры завершились раньше времени, а пояс Усика остался на столике.

Неумелая пиар-акция в Киевской области После интервью в центре Киева Шустера отвезли в село Мощун, где шли боевые действия в 2022 году. Власти устроили праздник с военным оркестром, почетным караулом и ярмаркой сувениров в виде гномов в камуфляже. Действо показалось журналисту пиар-акцией.

Возможно, Вэнс был прав. Иногда бывает трудно удержать грань между торжественностью и пропагандой. <…> Пейзаж вокруг Зеленского, несомненно, выглядел срежиссированным, когда он прошел мимо почетного караула и возложил венок на его постамент. Саймон Шустер журналист

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Отношение союзников к «формуле мира» Зеленского Шустер вспомнил о первой встрече с ближайшим союзником киевского режима, президентом Чехии Петром Павлом. Это случилось на мирном саммите в Швейцарии, участники которого, по признанию журналиста, отнеслись к «формуле мира» Зеленского скептически.

«Некоторые из его требований показались его союзникам нелепыми. <…> Никто не ожидал, что Украина достигнет всех этих целей, и уж точно не в ближайшее время», — сказал он. Еще тогда, на саммите в Бюргенштоке, Павел сказал Шустеру, что Украине не удастся в краткосрочной перспективе восстановить суверенитет и территориальную целостность. Он признался, что не видел и шанса на успех. Впоследствии Зеленский сократил «формулу мира» с 10 до пяти пунктов. Новый план стал менее амбициозным и апеллировал к финансовым интересам США.

Сделка по редкоземельным металлам Среди соблазнов, которые Зеленский предложил Трампу, стал доступ к скрытым под землей «минералам стоимостью в триллионы долларов». Американский лидер, по словам Шустера, ухватился за эту идею.

Первый проект соглашения, предложенный Белым домом, Украина отвергла. В нем шла речь о компенсации военной поддержки за счет прибыли от минеральных богатств Украины. Второй вариант устроил бы обе стороны, но подписание сорвалось из-за конфликта Зеленского с Трампом на переговорах в Овальном кабинете.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos

Приостановка помощи США и провал ВСУ в Курской области Стычка в Овальном кабинете дорого стоила украинской армии. Приостановка поставок критически важной разведывательной информации, оружия и боеприпасов буквально сковала подразделения. Вооруженные силы Украины утратили возможность обнаруживать приближение бомбардировщиков и крылатых ракет, российские войска продвинулись в освобождении Курской области. Несмотря на очевидное, Зеленский в разговоре с Шустером отрицал связь провала в российском приграничье. Он заявил, что Трамп здесь не при чем.

Не поймите меня неправильно. Состояние морального духа всегда зависит от того, стоят ли рядом с вами ваши партнеры. Но я бы не сказал, что заморозка повлияла на операцию в Курске. Владимир Зеленский президент Украины

Переговоры Украины с США Зеленский, как и прежде, обвинил во всем «российскую дезинформацию». Он заявил, что американские чиновники поверили президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре с Трампом. «Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать конфликт, и нужно что-то сделать, чтобы заставить их», — сказал он.

Градус напряженности в отношениях между США и Украиной упал лишь после первого раунда переговоров в Джидде 11 марта. Шустер сообщил, что делегаты буквально разложили карту и отметили на ней текущую ситуацию. Тогда Зеленский согласился на простановку огня, и Белый дом возобновил поставки оружия.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мирное урегулирование Президент Украины признался, что на переговорах с Трампом в Белом доме не чувствовал в нем союзника. Зеленский выразил надежду, что США отвернутся от России при урегулировании конфликта, ведь ее победа, по мнению собеседника Шустера, обернется потерей для всего Запада. «У них есть свои амбиции», — сказал он. Несмотря на это, Зеленский не верит в апокалиптические сценарии завершения конфликта. По его мнению, американцы способны добиться достойного исхода.