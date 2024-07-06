Украина и НАТО разработают новую версию мирного плана, чтобы обмануть Россию и подготовиться к очередному витку конфликта. Постоянный представитель Крыма при президенте России — вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил об этом РИА «Новости» .

«Разрабатываемый в Киеве и в натовских штабах некий так называемый мирный план для Украины имеет лишь одну цель — обмануть Россию», — сказал он.

По мнению Мурадова, документ разработают ради спасения ангажированного Западом киевского режима, сохранения территорий и выхода к морю. Он предупредил, что зарубежные покровители Украины не намерены окончательно останавливать конфликт, а хотят лишь взять паузу для перехода на военные рельсы и подготовки нового столкновения примерно к 2030 году.

Постпред сравнил этот план с Минскими соглашениями и предупредил, что Россия не позволит воплотить его в жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита в Швейцарии анонсировал разработку нового мирного плана. Он допустил проведение переговоров через посредников.