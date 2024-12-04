Украине посоветовали вооружиться до вступления в мирные переговоры

Рютте призвал Украину не вступать в мирные переговоры до получения нового оружия

Власти Украины должны вступить в переговоры о прекращении боевых действий только после получения достаточного объема вооружений, чтобы усилить свои позиции. Как сообщила газета The New York Times с таким заявлением в преддверии двухдневного саммита министров иностранных дел стран НАТО выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он подчеркнул, что западные союзники Украины обязаны увеличить поставки средств вооружения прежде, чем требовать от властей страны выходить на разговор о прекращении боевых действий.

«Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры. Поэтому я бы посоветовал увеличить военную помощь и поменьше обсуждать, как может выглядеть мирный процесс», — заявил Рютте.

Журналисты отметили, что выступление генерального секретаря НАТО прозвучало в дни, когда украинский лидер Владимир Зеленский поменял свою позицию в отношении мирного соглашения.

В конце ноября он заявил, что готов отказаться от потерянных территорий и пойти на договоренности о мире в обмен на вступление остатка страны в НАТО. Зеленский добавлял, что утраченные области вернутся в состав Украины дипломатическим путем, которого невозможно достичь пока идут боевые действия.