США и Украина вскоре подпишут едва не сорвавшуюся сделку по редкоземельным металлам. Американский президент Дональд Трамп объявил об этом журналистам на полях встречи с кабмином, сообщило агентство Reuters .

Республиканец сказал, что ожидает «скорого подписания» соглашения о разделе доходов от добычи полезных ископаемых. Кроме того, страны обсудят переход украинских электростанций в собственность американских компаний.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанции должны принадлежать Соединенным Штатам, потому что у нас есть опыт», — сказал президент США.

Белый дом планировал, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о редкоземельных металлах после переговоров 28 февраля. Однако политики разругались из-за нежелания киевского режима пойти на диалог с Россией, встреча завершилась раньше времени. Несмотря на это, украинский лидер заявил, что готов восстановить отношения с США и заключить сделку.