Президент Чехии предложил неожиданный план по Украине

Разработка плана Маршалла для Украины могла быть стать отличной идеей. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел.

«Мне кажется, что разработка плана для Украины, подобного плану Маршалла, стала бы отличной идеей», — сказал он.

Павел отметил, что выработка четкого плана по восстановлению Украины после завершения боевых действий станет ясным и четким посланием для Москвы, а также подготовит республику к дальнейшей интеграции в Евросоюз.

«План Маршалла» — программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенная американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом в 1947 году.

С 14 февраля в Мюнхене стартовала 61-я конференция по безопасности. Высокопоставленные государственные деятели из разных государств на открытой площадке рассуждают об актуальных проблемах и вызовах в области внешней политики.