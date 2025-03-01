Усик задался вопросом, чей пояс Зеленский принес Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский принес на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом пояс WBC с фамилией боксера Александра Усика. Сам абсолютный чемпион мира заявил, что все награды лежат у него дома, сообщило украинское издание «Обозреватель».

Спортсмен подтвердил, что в Белом доме на столе лежал какой-то специальный пояс. Визуально он отличается о того, который Усик получил после поединка с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года.

«Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу», — отметил Усик.

Ранее украинский боксер заявил о завершении спортивной карьеры. Он пообещал провести несколько боев, а затем навсегда покинуть ринг. Спортсмен допустил, что может в будущем уйти в политику. Несколько лет назад он рассказывал, что хочет баллотироваться на пост президента Украины.