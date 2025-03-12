США склонили Украину к перемирию в обмен на оружие. Что ответит Россия

Украина приняла предложение США о прекращении боевых действий на 30 дней с возможностью дальнейшего продления. Таков главный итог переговоров делегации двух стран в Саудовской Аравии. Но для вступления договоренностей в силу свое согласие должна дать Россия. Как дальше будут развиваться события — в материале 360.ru.

Как прошли переговоры в Саудовской Аравии

На переговоры в Джидду от Украины отправились руководитель офиса президента Андрей Ермак со своим заместителем Павлом Палисой, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио. Также в команду переговорщиков вошел советник президент США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Фото: Офис президента Украины

Встреча началась на фоне приостановки военной и разведывательной помощи со стороны США после конфликта, который возник у украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом во время встречи в Вашингтоне.

Перед началом переговоров Ермак в коротком комментарии журналистам заявил, что Украина готова идти к миру, но рассчитывает на получение гарантий безопасности, поэтому процесс необходимо начать в любом случае. «Мы очень открыты и хотим иметь конструктивный, глубокий, дружеский, партнерский диалог с нашими американскими партнерами», — заявил Ермак. На просьбу журналистов оценить заявление госсекретаря Рубио, что Украине придется пойти на территориальные уступки, Ермак отвечать отказался.

Фото: РИА «Новости»

Встреча прошла за закрытыми дверями в два этапа. Единственный официальный комментарий после завершения первого раунда переговоров дал Уолц, который сказал, что «диалог продвигается». Когда стороны снова ушли в зал для продолжения обсуждения, официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс опубликовала на своей странице в социальной сети X небольшое видео, в котором предупредила о «фантастических новостях для человечества».

О чем договорились делегации США и Украины в Джидде

По итогам переговоров участники встречи выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась принять предложение США о 30-дневном прекращении огня. США взяли на себя обязательство донести свою инициативу до России.

Мы донесем свое предложение до россиян и надеемся, что они скажут «да» миру. Теперь мяч на их поле. Марко Рубио Госсекретарь США

По его словам, он очень рассчитывает, что российская сторона согласится на это предложение как можно скорее.

Рубио добавил, что обмен пленными и другие гуманитарные вопросы станут частью переговоров о полном прекращении боевых действий.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что после изменения риторики украинской делегации Трамп снял паузу с военной и разведывательной помощи Украине.

Фото: Wang Dongzhen/XinHua / www.globallookpress.com

«Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения. Мы также углубились в существенные детали того, как этот конфликт закончится навсегда, какие гарантии у них будут для их долгосрочной безопасности», — заявил дипломат, не приводя никаких деталей. Уолц добавил, что встретится с российскими коллегами в ближайшие дни для передачи информации обо всех достигнутых договоренностях с украинской делегацией.

Важный контекст для перемирия

Согласие украинской делегации на предложение о временном перемирии необходимо рассматривать исходя из ситуации в зоне боевых действий, где положение ВСУ балансирует между критическим, как в Курской области, и тяжелым, как в местах проведения спецоперации. Об этом 360.ru заявил член экспертного клуба «Дигория» Номат Аджамян.

Он обратил внимание на то, что после согласия Украины на перемирие США тут же объявили о том, что они возобновили поставки военной помощи и данные разведки.

Все выглядит так, что для украинских войск наступили наиболее сложные моменты, им нужна определенная передышка, в том числе связанная с дополнительной поставкой техники и теми же разведданными. В связи с этим и было выдано это предложение о перемирии. Номат Аджамян Член экспертного клуба «Дигория»

Ни одна из сторон переговоров в Джидде не упомянула требования, которые выдвинула Россия. В частности, не поднимался вопрос о выводе войск с территории новых регионов. Пока все идет к тому, что предложение о перемирии российскую сторону не устроит.

Аджамян не исключил, что именно такого сценария добивались украинцы и американцы, чтобы выставить Россию ответственной за срыв возможного перемирия.

Фото: РИА «Новости»

На этом фоне США значительно усилят военную накачку Украины, потому что никаких рычагов сдерживания у них не останется. «Мы посмотрим, что ответит российская сторона, но общая картина выглядит на данный момент таковой», — подчеркнул собеседник 360.ru. Пока неизвестно, какое именно решение примет Россия, но сама политическая атмосфера, в которой прозвучало предложение американцев и согласие украинцев на перемирие, выглядит именно так.

Зачем ВСУ временное перемирие

Частичное перемирие для России не имеет никакой выгоды. Украинские войска воспользуются временным затишьем для наращивания своей военной мощи за счет Евросоюза и отхода на более выгодные позиции. Таким мнением с 360.ru поделился политический обозреватель Артем Назаров.

Он напомнил, что во время переговоров в Минске и Стамбуле весной 2022 года российская сторона отвела войска от Киева. Но это обернулось новым витком эскалации и отказом украинских властей от продолжения диалога.

Ничего позитивного перемирие России не сулит. Тем более что сейчас войска активно и успешно действуют по всей линии фронта, освобождают Курскую область. Военные совершают подвиги и идут на колоссальные жертвы ради победы, поэтому вряд ли Россия даст согласие. Артем Назаров Политический обозреватель

Альтернативой перемирию он назвал полноценные договоренности с выполнением всех требований России, включая обязательства Украины по нейтральному статусу и признанию новых регионов российской территорией.

Как напомнил Назаров, Путин уже говорил, что не готов подписывать с Зеленским мирный договор, потому что тот потерял свою легитимность.

Фото: Офис президента Украины

По словам эксперта, это осознали и члены администрации Трампа, которые вывели на политическую арену лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая, в отличие от Зеленского, не продвигала идеи продолжать боевые действия до полной победы, а ратует за мирное соглашение, чтобы остановить гибель людей. «Когда-то Зеленский и сам обещал, что установит мир. На такой предвыборной риторике он победил на выборах», — подчеркнул Назаров. Подводя итог, политический обозреватель отметил, что России нужно не временное прекращение боевых действий, а окончательное и бесповоротное заключение мирного соглашения на ее условиях без каких-либо компромиссов.

Окончательное решение за Москвой

Россию устроит перемирие только на долгосрочных и гарантированных условиях, которые она выставит. Об этом 360.ru заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он пояснил, что сейчас администрация Трампа реализует свои инициативы, но через два года в США пройдут перевыборы в конгресс и сенат, а что произойдет после того, как Трамп покинет Белый дом, вообще неизвестно. «Политика Америки весьма непоследовательна. Не отменят ли все решения, которые принял Трамп? Поэтому Россию интересуют только долгосрочные гарантии, которые нельзя отменить или пересмотреть», — заключил Орлов.