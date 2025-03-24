«Оставил на столике». Зеленский признался, что забыл пояс Усика в Белом доме

Зеленский после перепалки с Трампом не забрал пояс боксера Усика из Белого дома

Чемпионский пояс боксера Александра Усика с большой долей вероятности до сих пор находится в Белом доме. Об этом в интервью журналу Time заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он напомнил, что привез спортивный трофей в подарок президенту США Дональду Трампу на их последнюю встречу в Вашингтоне в конце февраля. Но из-за возникшей перепалки между лидерами двух стран о боксерском поясе все забыли.

На вопрос о том, где сейчас находится трофей украинского боксера, Зеленский признался, что не знает. По его словам, в ходе переговоров он оставил пояс на столике около дивана в Овальном кабинете.

«Возможно, он все еще лежит там», — заявил украинский лидер.

Журналисты Time выяснили, что пояс нашел сотрудник Белого дома, отнес его в столовую и положил в коллекцию, посвященную «неудачной дипломатии».

Украинский боксер Александр Усик ранее отмечал, что привезенный в Белый дом чемпионский пояс с его именем ему не принадлежит. Он подчеркнул, что все завоеванные награды находятся у него дома, включая пояс, который достался после поединка с боксером Тайсоном Фьюри в конце 2024 года.

Какой именно спортивный трофей привез в подарок Трампу Зеленский, боксер сказать затруднился.