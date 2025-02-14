«Я хочу, чтобы ты заткнулся». Сын Маска обратился к Трампу на пресс-конференции

DM: в словах сына Маска услышали призыв к Трампу убраться из Белого дома

Американский предприниматель Илон Макс вместе с четырехлетним сыном присутствовал на пресс-конференции, проходящей в Овальном кабинете Белого дома. Мальчик дважды успел обратиться к президенту США Дональду Трампу, сообщило издание Daily Mail .

Издание отметило, что сын Маска затмил всех на пресс-конференции и заставил пользователей ломать голову над тем, что именно он сказал американскому лидеру.

Пока бизнесмен выступал перед журналистами, мальчик корчил рожицы, ковырял в носу и перебивал отца. Также наследник Маска дважды что-то прошептал Трампу.

«Я хочу, чтобы ты заткнулся», — предположили пользователи.

Другие решили, что ребенок якобы затем сказал Трампу, что он не президент и ему нужно уйти из Белого дома.

Кроме того, на видео попали кадры, где наследник миллиардера ковырялся в носу и вытирал палец о стол Resolute, подаренный 19 президенту США Ратерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году.

Ранее Маск появился с новой возлюбленной на мероприятии для спонсоров кампании Трампа, проведенном перед инаугурацией.