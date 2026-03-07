Сегодня 05:40 «Бородатая собачка» лает на слона: Зеленский не в себе? Чем обернется для Украины шантаж Орбана Аналитик Фельдман: Зеленский сошел с ума, ему нечего терять с Орбаном 0 0 0 Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Киев сбросил маску просителя и пригрозил главе страны НАТО физической расправой. И добился совершенно обратного результата — да такого, что флаг Украины едва не сменил цвет на белый. Внезапно вскрылся шокирующий план украинского руководства: но что напугало Зеленского настолько, что его панический крик услышали даже в Евросоюзе?

Почему Зеленский запаниковал В декабре 2025 года Евросоюз согласовал для Украины кредит в 90 миллиардов евро. Средства понадобились срочно — уже в апреле 2026 года Киев столкнется с дефицитом бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия изначально согласились помочь Украине только при условии, что они не будут нести ответственности по кредиту. Уже в феврале Будапешт внезапно выступил против выделения этих денег. Для принятия решения Евросоюзу требуется единогласное одобрение всех 27 стран-участниц блока. Орбан потребовал от Киева возобновить поставки по нефтепроводу «Дружба». Он не функционирует с января из-за атаки. «Поскольку Украина блокирует нефтепровод „Дружба“, Венгрия заблокирует выделение Украине военного займа в размере 90 миллиардов евро. Мы не позволим, чтобы нами понукали!» — написал Орбан в соцсетях.

Фото: РИА «Новости»

Шокирующая угроза Зеленского Владимир Зеленский 5 марта 2026 года перешел к открытому шантажу высшего руководства суверенного государства — члена Европейского союза и НАТО.

Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке. Владимир Зеленский

В той же беседе политик признал, что Киев понимает: «У нас нет альтернативы этим деньгам». Также украинские власти полагают, что средства блокирует лишь один глава европейской страны. «Мы помним этих головорезов» Будапешт на это заявление украинского президента отреагировал крайне резко. Государственный секретарь Венгрии Золтан Ковач в Х назвал требования Киева «угрозами и шантажом». Он также указал на то, что действия Зеленского «вышли далеко за пределы любых приемлемых норм». Еще жестче высказался венгерский министр Петер Сийярто. «Они угрожают и шантажируют. Но это для нас не новость, мы помним это. Мы помним это, потому что нам не нужно представлять украинскую мафию. Мы помним этих головорезов», — сказал политик.

Фото: РИА «Новости»

С критикой выступил и лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Его считают весьма вероятным преемником Орбана. Оппозиционер призвал украинского лидера объяснить свои слова и взять их обратно. Он также констатировал, что ни один «иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру». Сам Орбан объявил, что Венгрия своей позиции по Киеву не изменит. Он также пообещал, что Будапешт не пустит Украину в Евросоюз и обвинил эту страну в «государственном бандитизме». Угрозы Зеленского раскритиковала и Еврокомиссия. В Брюсселе слова украинского лидера назвали «неприемлемыми». Также возмутилась позицией президента Украины член СПЧ Марина Ахмедова. Она сочла, что Зеленский напрямую угрожал Орбану убийством. Зеленский готовит пути побега? Громкой риторикой Венгрия не ограничилась. В Будапеште 6 марта задержали сотрудников украинского государственного «Ощадбанка». Они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и килограммы золота. Национальная налоговая служба Венгрии позднее сообщила, что среди задержанных был экс-генерал СБУ, который «отвечал за организацию» перевозки валюты. Ведомство начало уголовное расследование по статье об отмывании денег.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По данным издания Index, контроль за переправкой денег и золота вел бывший генерал СБУ. Его дублировал экс-майор ВВС Украины. Им помогали «лица с военным опытом». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева «немедленного ответа и объяснений» о перевозках наличных денег через венгерскую территорию — поскольку «справедливо возникает вопрос, не являются ли они деньгами украинской военной мафии». Сийярто охарактеризовал эпизод как «шокирующее преступление». И добавил, что за последние месяцы украинцы перевезли через Венгрию «поразительное количество» наличных денег и золота. Речь идет о почти миллиарде долларов, 420 миллионах евро и 146 килограммах золота.

У нас есть ряд серьезных вопросов по этому поводу. Во-первых, это огромная сумма наличных денег, и зачем украинцам нужно перевозить такую огромную сумму? Петер Сийярто

Захват заложников и ограбление Украинский «Ощадбанк» заявил, что Венгрия безосновательно задержала его инкассаторов. В банке утверждают, что деньги и золото везли в рамках сотрудничества с австрийским Raiffeisen. Эта финансовая структура пока ситуацию не комментировала. Зато в конфликт включился глава МИД Украины Андрей Сибига. По его трактовке, власти Венгрии «взяли в заложники» украинцев. «Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и украла деньги. Если это та самая „сила“, о которой сегодня ранее объявил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет», — заявил дипломат. Зеленский сошел с ума? Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений, в беседе с 360.ru предположил, что у происходящего может быть несколько причин.

Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

«Первая версия на поверхности. Он сошел с ума. Причем довольно давно. Версия вторая не отменяет первую. Зеленский уже уверен: Венгрия не пустит при Орбане его в состав Евросоюза, не одобрит кредит в размере 90 миллиардов евро. Поэтому терять в отношениях с действующим премьером Венгрии ему уже нечего. Он сжигает последние мосты на потеху своим глобалистским кураторам», — предположил аналитик. Такие действия приветствует Брюссель и американское «глубинное государство», считает Фельдман. Орбан — главный союзник Трампа в Европе. «Зеленский атакует Трампа, и если тот позволяет это делать и не имеет ресурсов для того, чтобы защитить своего главного европейского союзника от этой бородатой кусачей собачки, тогда возникает подозрение, что Трамп не так влиятелен», — объяснил специалист. Поэтому Трампу следует срочно урезонить Зеленского. Иначе, как добавил Фельдман, у европейской оппозиции и у демократов возникнет ощущение, что «Акела промахнулся, что Акела не такой уж и сильный». Венгрия введет войска на Украину? Фельдман считает, что административного ресурса Трампа хватает, чтобы держать ситуацию с Украиной на контроле, но не под контролем. Стереотипное представление о полной управляемости Зеленского со стороны США ломается.

«Это безумное существо набрасывается на того, кому Трамп открыто симпатизирует, кого поддерживает на ведущих выборах в парламент Венгрии», — добавил политолог.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сам Орбан, по мнению Фельдмана, сейчас вряд ли решится ввести войска на Украину и силой взять под контроль нефтепровод. Венгрия — дотационная европейская страна и у Брюсселя есть экономические рычаги для того, чтобы оказывать на него давление. Эксперт допустил, что в случае краха украинской государственности войска Венгрии все же зайдут на территорию западной Украины, чтобы обеспечить безопасность этнических венгров.

Власти Киева будут уже не в состоянии сопротивляться, и местное население с цветочками и поздравлениями встретит венгерскую армию как армию освободителей. И где-нибудь две наши армии встретятся, венгерская и российская, пожмут друг другу руки. Павел Фельдман

Как Евросоюз обманул Украину Брюссель также может просто использовать Орбана, чтобы не давать денег Зеленскому, допустил Фельдман. «Устами Орбана послать Зеленского куда подальше для европейской элиты гораздо комфортнее, чем говорить ему правду. В качестве запасного игрока есть Фицо», — объяснил свою позицию политолог. С этого ракурса, считает Фельдман, угрозы физической расправы со стороны Зеленского не выглядят смешными. На Роберта Фицо уже было совершено успешное покушение.

Фото: РИА «Новости»

«На Орбана, о чем сообщали разного рода источники, украинские спецслужбы пытались организовать несколько покушений <…> над этим человеком действительно висит угроза физической расправы», — допустил Фельдман. Усомнился аналитик и в том, что Украина вообще хочет войти в Евросоюз.

Вот это террористическое государство, если оно становится членом объединения Европы. Там выборы надо проводить, с коррупцией бороться, права человека хотя бы на словах уважать. И вот это государство-монстр туда будет вписываться каким-то образом? Я, честно говоря, себе этого не представляю. Павел Фельдман

На угрозы Зеленского Орбану в Кремле отреагировали с иронией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что после таких заявлений «пора применять пятую статью НАТО».