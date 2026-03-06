Еврокомиссия осудила Зеленского за угрозы в адрес Орбана

Еврокомиссия посчитала неприемлемыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Олоф Жилл.

Он отметил, что структура ведет активное обсуждение с Венгрией и Украиной.

«Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС», — уточнил представитель ЕК.

Ранее украинский лидер рассказал, что может дать украинским боевикам адрес Орбана, чтобы те с ним поговорили.

После этого с критикой Зеленского выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он попросил европейские государства дистанцироваться от шантажистских требований со стороны украинского руководства и заметил, что лидер республики перешел все красные линии. По его словам, недопустимо, чтобы Зеленский считал страны ЕС слугами, которые будут выполнять все его прихоти.