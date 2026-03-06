Венгерский премьер Виктор Орбан назвал государственным бандитизмом поведение Украины, перекрывающей прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом он заявил в утренней программе радиостанции Kossuth .

«Ситуация ясна: с нефтепроводом „Дружба“ нет технических проблем, которые помешали бы доставке нефти в Венгрию, это объясняется политическим решением», — сказал политик.

По его словам, согласно договоренностям с ЕС, Украина обязана обеспечивать прокачку, но она игнорирует свои обязательства и прибегает к шантажу. Более того, киевский режим открыто поддерживают проукраинскую партию «Тиса».

«Вот это и есть государственный бандитизм», — подчеркнул Орбан.

Также он отметил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского не страшат Венгрию. Она расценивает это поведение как недопустимое и не собирается поддаваться. Страна не станет помогать Киеву, чтобы он не вымогал средства у других государств. Также Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС.

Ранее Зеленский заявил, что «один человек в Евросоюзе» не может забраковать всю финансовую помощь Украине. Он пригрозил дать адрес этого человека украинским вооруженным силам. Предположительно, слова президента были адресованы Виктору Орбану.