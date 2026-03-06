«Это не дипломатия, а открытая угроза». В Венгрии Зеленского назвали шантажистом

Президент Украины Владимир Зеленский вышел за рамки дипломатии и начал шантажировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил госсекретарь по международным коммуникациям и отношениям Золтан Ковач в соцсети Х.

«Когда кто-то угрожает выдать адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза», — подчеркнул он.

По его словам, угрозы и шантаж со стороны государства идут в разрез с приемлемыми нормами. Личные эмоции не имеют места в таких делах, и заявления Зеленского возмутительны.

«Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу», — заверил Ковач.

Накануне президент Украины заявил, что «один человек в Евросоюзе» не может блокировать финансовую помощь киевскому режиму. Зеленский пригрозил дать адрес этого человека украинским боевикам, которые пообщаются с ним на своем языке. Предположительно, речь шла об Орбане.