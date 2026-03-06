Песков пошутил о 5-й статье НАТО, отвечая на вопрос об угрозах Зеленского Орбану

Представитель Кремля Дмитрий Песков с сарказмом заявил, что после выпадов украинского лидера Владимира Зеленского в сторону венгерского премьера Виктора Орбана самое время задействовать пятую статью устава НАТО. Об этом он сообщил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Пора применять 5-ю статью НАТО», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее на заседании украинского правительства Зеленский позволил себе прямые угрозы в адрес премьер-министра Венгрии. Он выразил надежду, что «одна особа в Евросоюзе» не заблокирует помощь Украине, иначе он даст команду вооруженным силам, чтобы те позвонили этому человеку и пообщались «на своем языке».

В ответ на это Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме. Он отметил, что заявления Зеленского не страшат Венгрию. Также в очередной раз отказался помогать киевскому режиму и заявил, что страна не допустит присоединения Украины к ЕС.