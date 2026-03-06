Задержанные в Венгрии инкассаторы перевозили деньги, которые могут принадлежать мафии

Будапешт требует разъяснений от Украины после задержания в стране инкассаторских машин и сотрудников украинского государственного «Ощадбанка». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правоохранители остановили бронированные автомобили для перевозки ценностей и начали расследование по подозрению в отмывании денег, сообщило агентство MTI .

«Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии», — сказал Сийярто.

Расследование ведет Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии. По его данным, с января через страну перевезли около 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков.

Министр подчеркнул, что у властей возникают вопросы: зачем такие суммы перевозить наличными, если речь идет о банковских операциях.

«Ощадбанк» сообщил, что инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.