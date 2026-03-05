Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами выступил с резким заявлением, которое, предположительно, адресовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Украинский лидер выразил надежду, что «один человек в Евросоюзе» не может блокировать финансовую помощь Киеву, сообщило агентство «УНИАН».

Речь шла о первом транше кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам Зеленского, в Киеве рассчитывают, что из-за политических разногласий поставки вооружений для украинской армии не окажутся под угрозой.

«Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, парням нашим, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал президент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет оказать давление на Будапешт, перекрыв транзит нефти по трубопроводу «Дружба». В интервью каналу Patriota он подчеркнул, что страна накопила достаточные запасы топлива и подобные действия не поставят страну на колени.