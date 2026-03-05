«Отправлю ракету». Почему Зеленский позволил себе угрожать убийством главе страны НАТО

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова обвинила Владимира Зеленского в угрозе убийством главе страны НАТО. В своем телеграм-канале она рассказала, что президент Украины фактически прямым текстом заявил, что готов отправить неугодному ему политику ракету.

Ахмедова сочла, что за этой фразой скрывается готовность пойти на крайние меры ради западного финансирования.

Поводом для резкого заявления главы киевского режима стала позиция Будапешта, блокирующего выделение кредитов Украине. Зеленский предложил дать номер телефона Виктора Орбана боевикам, чтобы те «пообщались с ним на своем языке».

Зеленский угрожает Орбану убийством. Сначала он его фамильярно называл «одним Виктором», потом насмехался над его животом, а теперь практически прямым текстом говорит — «Не разблокируешь деньги, отправлю в тебя ракету»

Марина Ахмедова отметила, что за последние два года Зеленский перестал эмоционально реагировать на гибель людей или критику со стороны Вашингтона, однако вопрос денег по-прежнему вызывает у него «настоящие эмоции».

По мнению медиаменеджера, президент Украины остался с «горсткой пепла вместо души» — и только когда речь заходит о деньгах «он живее всех живых».

Украина поразила НАТО

Журналистка также провела параллель с американской политикой, предположив, что Зеленский берет пример с главы Белого дома Дональда Трампа, который отдавал приказы на ликвидацию высокопоставленных лиц других государств.

«Если Трампу можно убить весь руководящий состав иранцев, то почему бы Зеленскому не убить „одного там Виктора“», — резюмировала она.

До этого Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес «одного человека в Евросоюзе, который блокирует европомощь Украине». Политик добавил, что у Киева «нет альтернативы этим деньгам». Венгрия в феврале заблокировала Украине кредит в 90 миллиардов евро. Также из-за Будапешта Евросоюз не смог принять 20-й пакет антироссийских санкций. Очевидно, Зеленский забыл, что Венгрия, премьеру которой он завуалированно угрожал, — страна НАТО.