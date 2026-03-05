Сийярто заявил, что угрозы Зеленского в адрес Орбана переходят все границы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жестко ответил на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана. Он высказался в соцсети Facebook*.

«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская „культура“, этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — подчеркнул он.

Сийярто обратил внимание, что «никто не может угрожать Венгрии, ее премьер-министру только потому, что Будапешт не хочет финансировать конфликт на Украине и платить более высокие цены за энергоносители из-за Киева.

Ранее Зеленский выступил с дерзким заявлением, адресованным премьер-министру Венгрии. Он пригрозил передать адрес Орбана ВСУ.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.