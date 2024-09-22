Сегодня 21:51 YouTube заработал в России. Но повезло не всем Ведущий PRO Hi-Tech Корнейчук: ФАС вряд ли встанет на сторону провайдеров 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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Замедление работы YouTube и Google в России создает неравные условия для проводных операторов по сравнению с мобильными. В связи с этим ассоциация «Ростелесеть» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Недавно некоторые пользователи заявили, что YouTube заработал без ограничений. С чем это может быть связано, чего хотят провайдеры и при чем здесь Роскомнадзор — в материале 360.ru.

Когда начал тормозить YouTube Абоненты фиксированного доступа в интернет в России пожаловалось на проблемы в работе YouTube в начале августа. Пользователи заявили о невозможности воспроизведения видео в хорошем качестве, некоторые полностью потеряли доступ к платформе. По закону о суверенности Рунета власти могут замедлять или полностью блокировать доступ к тем или иным ресурсам. Но в случае с YouTube ни Кремль, ни Роскомнадзор не сообщали о том, что причина неполадок — результат замедления или блокировки.

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Причины замедления платформы В РКН еще в середине лета связали снижение качества работы видеохостинга с тем, что компания Google ушла из России и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на отечественных сетях связи, напомнил 360.ru ведущий и сооснователь YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук. «Возможно, отчасти это так, но в тот момент, когда провайдеры начали решать проблему с замедлением самостоятельно, поскольку нет закона, поскольку YouTube не является официально у нас запрещенной какой-то соцсетью и так далее, Роскомнадзор начал рассылать провайдерам письма: если вы будете ускорять YouTube для пользователей, то против вас будут применены меры, вплоть до отзыва лицензии», — рассказал эксперт.

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На каких устройствах тормозит YouTube В большинстве случаев YouTube плохо работал на стационарных компьютерах, а также на смартфонах через Wi-Fi. Согласно неофициальным данным, на мобильных устройствах агрессивное замедление видеохостинга не ведется из-за того, что могут пострадать Google-сервисы, отметил Корнейчук. «Например, с моего домашнего провайдера я не могу нормально поставить программу в Google Play. Мне, чтобы нормально поставить программу в Google Play, приходится подключать мобильный интернет или придумывать еще какие-то способы, как эту проблему решить. Проще всего просто подключить мобильный интернет», — рассказал эксперт. Если то же самое произойдет на всех мобильных устройствах, и люди не смогут обновлять приложения в Google Play, это может вызвать недовольство.

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Правда ли, что с 20 сентября YouTube снова заработал на десктопе Пользователи Сети сообщили 20 сентября, что YouTube снова заработал на десктопе. Согласно опросу в Telegram-канале «Сегодня в тренде», у большинства пользователей «по-прежнему все грустно». Корнейчук заявил, что у него YouTube тоже не заработал. «У меня как были проблемы с доступом на моем провайдере к YouTube, так они не прекращались. То есть он у меня как плохо работал, так плохо и работает. То есть это не полная блокировка, это именно замедление, очень плохая работа, и у большинства, с кем я общаюсь, та же самая ситуация. Но есть определенные провайдеры, у кого он вообще не доступен, там совсем какая-то грустная история с доступом», — заявил специалист.

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Почему YouTube снова заработал и вернется ли платформа в Россию То, что у некоторых пользователей снова появился доступ к YouTube, может быть связано с особенностями оборудования Роскомнадзора у провайдеров. «Насколько я понимаю позицию наших властей, они хотят, чтобы YouTube и Google официально вернулись в Россию. То есть нынешняя политика Google и YouTube их не устраивает», — добавил Корнейчук. Он выступил против позиции Google в отношении российских блогеров, YouTube-аккаунты которых заблокировали фактически ни за что. Однако замедление работы Google и блокировка YouTube наносят авторам еще больший урон. «Это как „бей своих, чтобы чужие боялись“, потому что YouTube нанес урон нескольким сотням наших каналов, а сейчас получается, тысячи каналов не смогут пользоваться YouTube, не смогут на нем существовать, монетизироваться и окупать видеопродакшн, потому что это тоже дорого, просто потому, что у нас такие вот ответные меры. А Google с этого не будет ни холодно, ни жарко», — объяснил специалист.

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Чего хотят провайдеры Провайдеры хотят как минимум равных условий, отметил Корнейчук. «То есть чтобы не было такого, что на одних провайдерах, особенно на крупных, ситуация с доступом к YouTube лучше, а на маленьких провайдерах она хуже, но это формально. Они не могут что-то другое предъявить Роскомнадзору, кроме неравных условий, через ФАС», — заявил специалист. По факту провайдеры хотят, чтобы вся история с замедлением и разговорами о блокировке YouTube закончилась, считает эксперт. Этого же хотят многие россияне. Лучшей ответной мерой Google станет развитие отечественных площадок, таких как «VK Видео» и RuTube. Уже через пять-шесть лет пользователи откажутся от YouTube.

Просто потому, что наши площадки будут лучше, удобнее, ближе. <…> Люди там будут тусоваться, как они сейчас тусуются в VK, как они тусовались в 2021 году до блокировки экстремистского Facebook* в VK. Facebook* не был нужен никому, его заблокировали, никто этого не заметил. Илья Корнейчук сооснователь YouTube-канала Pro Hi-Tech

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Он выразил мнение, что Роскомнадзор действует по согласованию с властью. «Есть определенные настроения в Госдуме, в органах, но при этом эти настроения не привели к тому, чтобы был принят закон на сегодня. <…> Не должно быть такого, что-либо Роскомнадзор сам по себе что-то решил заблокировать, либо их попросили неофициально, и они что-то там затормаживают и блокируют. Должен быть официальный закон, официальное решение, постановление с четкими понятными объяснениями», — отметил эксперт. ФАС вряд ли займет сторону провайдеров в этом вопросе. В сложившейся ситуации нужно привлекать третьи стороны, заключил Корнейчук. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.