Стало известно, когда YouTube полностью заблокируют в России

YouTube в России заблокируют, когда отечественные видеохостинги наладят удобную систему монетизации контента. Такое заявление в интервью NEWS.ru сделал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Если отечественные площадки наберут мощность, достаточную для полного вытеснения YouTube, то рано или поздно он будет закрыт, — пояснил парламентарий.

Из-за санкций россияне не могут зарабатывать на своем контенте в американском сервисе.

Российские платформы Ruтube и «ВК видео» активно расширяют свои возможности и проводят рекламные кампании, чтобы привлечь новых пользователей. Многие блогеры уже дублируют контент в отечественных сервисах.

Ранее разработчик ПО для анализа пользовательского опыта Vigo выяснил, что YouTube в России замедлился в 10 раз при просмотре роликов на стационарных компьютерах. Интернет-провайдеры пожаловалась в ФАС на неравные условия из-за торможения сервиса. Юрист Александр Хаминский отметил, что в замедлении работы видеохостинга YouTube может иметь место нарушение законодательства со стороны Роскомнадзора.