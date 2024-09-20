Интернет-провайдены пожаловалась в ФАС на неравные условия из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминацию из-за замедления работы YouTube. Об этом сообщил РБК .

Объединяющая более 200 региональных операторов связи ассоциация попросила ФАС возбудить уголовное дело по статье о защите конкуренции. Там заявили, что замедление YouTube создает неравные условия. Ухудшение доступа к видео-платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

YouTube в России замедлился в 10 раз при просмотре роликов на стационарных компьютерах. На мобильных устройствах видео загружались в четыре раза быстрее. Скорость замерил разработчик программного обеспечения для анализа пользовательского опыта Vigo.