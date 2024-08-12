Клиенты стали разрывать договоры с провайдерами связи в России

Клиенты более чем 135 региональных провайдеров в России начали разрывать договоры в связи со сбоями в работе видеохостинга YouTube и других сервисов корпорации Google. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По информации источника, 7 августа ассоциация «Ростелесеть» направила официальное письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева с просьбой разъяснить причины замедления работы сервисов у разных компаний.

Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко отметил, что абоненты винят в неравномерном замедлении работы видеохостинга самих провайдеров. В связи с этим они разрывают заключенные ранее договоры, на работу YouTube пожаловались уже тысячи клиентов операторов связи. В состав «Ростелесетей» входит более 200 операторов в регионах России.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин заявил, что YouTube стал медленнее работать в России из-за деградации кэширующего оборудования.