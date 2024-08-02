Google объяснил проблемы с работой YouTube в России

Google: трудности в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами

Проблемы в работе YouTube в России не связаны с техническими неполадками. С таким заявлением выступили представители Google, сообщил «Коммерсант» .

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — указали в компании.

Накануне россияне обратили внимание на сбой в работе видеохостинга. Сервис Downdetector зафиксировал жалобы на воспроизведение роликов сразу в нескольких регионах страны. О трудностях в работе YouTube предупреждали МТС, «Мегафон» и «Билайн». Сами мобильные операторы не вводили ограничений. Ростелеком предположил, что неполадки могли возникнуть из-за оборудования Google.

Также о проблемах в работе YouTube на стационарных компьютерах сообщал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он предупреждал, что скорость загрузки видео сократится до 40% из-за износа серверов.

Несмотря на замедление работы видеохостинга, число пользователей YouTube в России за неделю выросло.