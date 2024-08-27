Медведев раскритиковал политику YouTube за блокировку российских ресурсов

Американский видеохостинг YouTube ведет себя некрасиво, поскольку полностью зачищает российские ресурсы, а врагов России продвигает, заявил лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО. Его процитировало РИА «Новости» .

Медведев отметил, что в ограничительных мерах против YouTube нет ничего хорошего, но оставлять без ответа такое поведение невозможно.

«Они полностью зачищают наши ресурсы, а ресурсы наших оппонентов и наших врагов — скажем прямо — продвигают. Ну, это неправильно. Мы им неоднократно говорили: „Ну, вы все-таки баланс какой-то держите“», — заявил Медведев.

Политик добавил, что России нужно продолжать доводить свое мнение через интернет-платформы, и напомнил, что и сам ведет несколько аккаунтов в разных соцсетях.

«Я считаю, что закрываться, конечно, не нужно, но и терпеть унижения тоже не нужно. Как в любой ситуации в жизни должен быть баланс», — сказал Медведев.

Медведев также ответил на вопрос, почему Запад стремится изолировать Россию и заглушить голос россиян.

«Подчас наш голос звучит гораздо более убедительно, чем все эти упражнения их политиков, которые абсолютно непрофессионально пытаются что-то объяснить своим людям», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что после замедления YouTube социальная сеть VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30%. По словам ее представителей, в последнее время число скачиваний приложения «VK Видео» выросло в 4,5 раза, а общий видеотрафик VK увеличился на 30%. Но платформа выдержит нагрузку даже в том случае, если число ее пользователей увеличится вдвое.