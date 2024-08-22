VK ускорила загрузку видео после замедления YouTube

Социальная сеть VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30% с помощью расширения сети доставки контента (CDN). Об этом сообщило РИА «Новости» .

Платформа увеличила сеть CDN-узлов с кэш-серверами компании, которые охватывают теперь все федеральные округа России, а также страны СНГ: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссию. Модернизацию провели из-за роста количества пользователей, авторов, а также трафика «VK Видео», указали представители соцсети.

После замедления YouTube общий видеотрафик VK увеличился на 30%. Заместитель вице-президента компании по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова рассказала, что платформа выдержит нагрузку даже в том случае, если число ее пользователей увеличится вдвое.

«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 терабит в секунду», — подчеркнула она.

По данным RT, после неполадок с YouTube число скачиваний приложения «VK Видео» выросло в 4,5 раза.

Ранее видеохостинг Rutube запустил функцию быстрого переноса контента. Благодаря ей авторы могут сменить площадку и загружать до 2000 роликов за раз.