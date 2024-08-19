Основатель LiveInternet Герман Клименко: RuTube и «Платформа» не смогут стать полноценными аналогами YouTube

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с ИА НСН высказал мнение, что сервисы RuTube и «Платформа» не смогут стать полноценными аналогами YouTube в России.

По словам специалиста, пользователи, скорее всего, перейдут к смешанному видеопотреблению.

«У нас есть своя аудитория, свой сервис и просто не вырастет аналог в силу того, что требуются и большие серверные мощности, и рекламодатели», — сказал он.

В завершение эксперт добавил, что время для создания нового видеосервиса в стране уже упущено.

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