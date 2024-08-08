В работе YouTube в России произошел массовый сбой

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube

Sergey Elagin/Business Online
Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Пользователи платформы YouTube сообщили о сбоях в работе. Об этом свидетельствует растущее количество жалоб на портале сбой.рф.

Пользователи отметили, что не работают ни главная страница, ни приложение сервиса. Причины сбоя не уточняются.

На фоне возникших проблем у YouTube россияне ищут альтернативу популярному сервису. Так в отечественном сегменте App Store видеохостинги  «VK Видео» и Rutube оказались самыми скачиваемыми и обогнали американскую платформу по популярности в разделе с бесплатными программами.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что в России не рассматривалась принудительная блокировка YouTube. По его словам, видеохостинг стал работать медленнее из-за деградации кэширующего оборудования.

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