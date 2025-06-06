Журналистику придавили кувалдой. Что стоит за обысками в Ura.ru

Вооруженные ломом и кувалдой силовики сорвали работу редакции информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге. Они устроили пятичасовой обыск в ньюсруме, а также в квартирах трех журналистов, которых доставили на допросы в областной главк. 360.ru собрал все, что известно о случившемся.

Утренний визит с задержаниями

Первые сообщения о визите сотрудников силовых структур в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге появились в 10:00 по местному времени (08:00 по-московскому).

Еще до прихода в офис силовики задержали редактора Дениса Аллоярова, журналистов Сергея Бодрова и Анну Салымскую, отвечающих за криминальные новости.

Выйдя на связь с коллегами, Аллаяров заявил, что к нему не пустили адвокат и дважды силой заставили его разблокировать телефон пока отсутствовали понятые.

«Отвезли в управление СК, сказали, что я являюсь свидетелем. Но в ходе обысков один из сотрудников давал понять, что я сегодня или в ближайшее время на свободе не окажусь», — добавил редактор.

Фото: Ilya Moskovets/ URA.RU / www.globallookpress.com

Представляющий интересы журналиста Бодрова адвокат Георгий Краснов в комментарии 360.ru заявил, что его подзащитный проходит по делу в качестве свидетеля. Следователи после допроса взяли с Бодрова подписку о неразглашении и забрали у него телефон. Он добавил, что речь идет об уголовном деле против ряда сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. После редакция сообщила, что журналистку Салымскую отпустили, взяв с нее подписку о неразглашении.

Зачем силовики пришли в редакцию Ura.ru c обысками

После начала обысков в редакции Ura.ru появилось сразу несколько версий давления на журналистов. РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что причиной могло стать финансирование некоммерческой организации «Альянс врачей»*. Якобы в 2020 году глава редакционной коллегии Михаил Вьюгин выступил организатором поездки в Екатеринбург журналиста газеты The Washington Times Марка Беннета в интересах председателя некоммерческой организации. В редакции эту версии опровергли, назвав одну из самых завиральных.

«Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», — подчеркнули журналисты.

Фото: РИА «Новости»

Издание 66.Ru. со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что силовиков заинтересовало получение Ura.ru внутренних сводок МВД, которые содержали закрытую служебную информацию, а также персональные данные. По этому делу в марте 2024 года полицейские задержали своего коллегу, который продавал материалы журналистам. Уголовный кодекс пополнился статьей о запрете передачи информации с личными данными россиян в конце прошлого года. Ее ввели для борьбы с утечками.

После этого большинство работавших через Telegram-сервисов с базами данных силовых структур прекратили работать. Но против журналистов уголовные дела по этой статье не возбуждали.

Фото: РИА «Новости»

Авторы Telegram-канала Baza не исключили, что силовикам не понравились публикации в анонимном канале «Погоны и галстуки», который, по их данным, входит в сетку Ura.ru. Там появилась информация о сотрудниках МВД и чиновниках, часть из которой на сайте не выходила. В агентстве косвенно подтвердили, что проводившие обыск криминалисты объяснили свой визит интересом к источникам информации криминальных новостей. ТАСС со ссылкой на источник написал, что в ходе осмотра компьютеров журналистов редакции следователи нашли подтверждения, что редакция регулярно покупала оперативные сводки МВД, на основе которых выпускала материалы.

Реакция на обыски в Ura.ru

Демонстративной силовой акцией назвали обыски в редакции агентства Ura.ru в Союзе журналистов России. В организации выразили полную поддержку коллегам и пообещали оказать всю необходимую помощь.

«Подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий», — подчеркнули в Союзе.

Фото: РИА «Новости»

Визит силовиков мог быть оправдан только в том случае, если бы в помещении прятались террористы. Так обыски в Ura.ru прокомментировала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. «Ищут — откуда у редакции источники их криминальных новостей. Напомню, по закону СМИ могут назвать свои источники только в случае соответствующего решения суда», — подчеркнула она.

Меркачева напомнила, что журналисты всегда имеют множество разных источников, чтобы не писать новости только по официальным пресс-релизам, а сообщать о подробностях своим читателям.

Акцию силовиков она назвала попыткой уничтожить журналистку в целом регионе и желанием поставить под контроль всю информационную повестку. «Господа силовики, СМИ существуют и работают в интересах общества, а не в ваших», — подытожила Меркачева.

В редакции заявили, что обыски парализовали работу сайта и призвали читателей следить за новостями в Telegram-канале. Глава редакционной коллегии Михаил Вьюгин объявил, что пять журналистов после визита силовиков попросили перевести их в редакции других регионов. «Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в „телеге“ и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет», — подчеркнул он.

Чем закончились обыски в Ura.ru

Во второй половине дня силовики задержали редактора Дениса Аллаярова во второй раз. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсант — Урал». Сначала собеседник заявил, что такое решение приняли в рамках расследования уголовного дела о незаконном использовании личных данных. Но после уточнил, что Аллаяров стал фигурантом дела о даче взятки. По словам источника, журналист платил сотруднику полиции за оперативные данные из сводок.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Редакция агентства эту информацию подтвердить не смогла. В своем последнем обращении журналисты заявили, что не могут связаться с коллегой, который перестал выходить на связь. «Масштаб проведенной сегодня силовой акции в редакции нам до сих пор не понятен. Из-за подозрения в адрес сотрудников одного из подразделений была заблокирована работа всего агентства», — отметили в редакции. *Организация включена Минюстом в список иноагентов.