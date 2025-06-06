Журналистику придавили кувалдой. Что стоит за обысками в Ura.ru
Вооруженные ломом и кувалдой силовики сорвали работу редакции информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге. Они устроили пятичасовой обыск в ньюсруме, а также в квартирах трех журналистов, которых доставили на допросы в областной главк. 360.ru собрал все, что известно о случившемся.
Утренний визит с задержаниями
Первые сообщения о визите сотрудников силовых структур в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге появились в 10:00 по местному времени (08:00 по-московскому).
Еще до прихода в офис силовики задержали редактора Дениса Аллоярова, журналистов Сергея Бодрова и Анну Салымскую, отвечающих за криминальные новости.
Выйдя на связь с коллегами, Аллаяров заявил, что к нему не пустили адвокат и дважды силой заставили его разблокировать телефон пока отсутствовали понятые.
«Отвезли в управление СК, сказали, что я являюсь свидетелем. Но в ходе обысков один из сотрудников давал понять, что я сегодня или в ближайшее время на свободе не окажусь», — добавил редактор.
Представляющий интересы журналиста Бодрова адвокат Георгий Краснов в комментарии 360.ru заявил, что его подзащитный проходит по делу в качестве свидетеля. Следователи после допроса взяли с Бодрова подписку о неразглашении и забрали у него телефон.
Он добавил, что речь идет об уголовном деле против ряда сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности.
После редакция сообщила, что журналистку Салымскую отпустили, взяв с нее подписку о неразглашении.
Зачем силовики пришли в редакцию Ura.ru c обысками
После начала обысков в редакции Ura.ru появилось сразу несколько версий давления на журналистов.
РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что причиной могло стать финансирование некоммерческой организации «Альянс врачей»*. Якобы в 2020 году глава редакционной коллегии Михаил Вьюгин выступил организатором поездки в Екатеринбург журналиста газеты The Washington Times Марка Беннета в интересах председателя некоммерческой организации.
В редакции эту версии опровергли, назвав одну из самых завиральных.
«Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», — подчеркнули журналисты.
Издание 66.Ru. со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что силовиков заинтересовало получение Ura.ru внутренних сводок МВД, которые содержали закрытую служебную информацию, а также персональные данные.
По этому делу в марте 2024 года полицейские задержали своего коллегу, который продавал материалы журналистам.
Уголовный кодекс пополнился статьей о запрете передачи информации с личными данными россиян в конце прошлого года. Ее ввели для борьбы с утечками.
После этого большинство работавших через Telegram-сервисов с базами данных силовых структур прекратили работать. Но против журналистов уголовные дела по этой статье не возбуждали.
Авторы Telegram-канала Baza не исключили, что силовикам не понравились публикации в анонимном канале «Погоны и галстуки», который, по их данным, входит в сетку Ura.ru. Там появилась информация о сотрудниках МВД и чиновниках, часть из которой на сайте не выходила.
В агентстве косвенно подтвердили, что проводившие обыск криминалисты объяснили свой визит интересом к источникам информации криминальных новостей.
ТАСС со ссылкой на источник написал, что в ходе осмотра компьютеров журналистов редакции следователи нашли подтверждения, что редакция регулярно покупала оперативные сводки МВД, на основе которых выпускала материалы.
Реакция на обыски в Ura.ru
Демонстративной силовой акцией назвали обыски в редакции агентства Ura.ru в Союзе журналистов России. В организации выразили полную поддержку коллегам и пообещали оказать всю необходимую помощь.
«Подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий», — подчеркнули в Союзе.
Визит силовиков мог быть оправдан только в том случае, если бы в помещении прятались террористы. Так обыски в Ura.ru прокомментировала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
«Ищут — откуда у редакции источники их криминальных новостей. Напомню, по закону СМИ могут назвать свои источники только в случае соответствующего решения суда», — подчеркнула она.
Меркачева напомнила, что журналисты всегда имеют множество разных источников, чтобы не писать новости только по официальным пресс-релизам, а сообщать о подробностях своим читателям.
Акцию силовиков она назвала попыткой уничтожить журналистку в целом регионе и желанием поставить под контроль всю информационную повестку.
«Господа силовики, СМИ существуют и работают в интересах общества, а не в ваших», — подытожила Меркачева.
В редакции заявили, что обыски парализовали работу сайта и призвали читателей следить за новостями в Telegram-канале.
Глава редакционной коллегии Михаил Вьюгин объявил, что пять журналистов после визита силовиков попросили перевести их в редакции других регионов.
«Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в „телеге“ и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет», — подчеркнул он.
Чем закончились обыски в Ura.ru
Во второй половине дня силовики задержали редактора Дениса Аллаярова во второй раз. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсант — Урал».
Сначала собеседник заявил, что такое решение приняли в рамках расследования уголовного дела о незаконном использовании личных данных. Но после уточнил, что Аллаяров стал фигурантом дела о даче взятки. По словам источника, журналист платил сотруднику полиции за оперативные данные из сводок.
Редакция агентства эту информацию подтвердить не смогла. В своем последнем обращении журналисты заявили, что не могут связаться с коллегой, который перестал выходить на связь.
«Масштаб проведенной сегодня силовой акции в редакции нам до сих пор не понятен. Из-за подозрения в адрес сотрудников одного из подразделений была заблокирована работа всего агентства», — отметили в редакции.
*Организация включена Минюстом в список иноагентов.