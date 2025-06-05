В офис Ura.ru нагрянули с обысками

Силовики проводят обыски в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Следователи нагрянули с обыском в офис информагентства Ura.ru», — заявил собеседник журналистов.

С чем связана проверка — неизвестно.

Ura.ru — информационное интернет-агентство, которое специализируется на событиях Уральского федерального округа и Пермского края. Агентство создали в 2006 году. Изначально оно работало в регионах Уральского федерального округа (УрФО) и акцентировалось на Свердловскую область.

Ранее в Иваново силовики пришли с обысками к главному редактору телеканала «Барс» Сергею Кустову. Как отметил RT, следственные действия проводили в рамках расследования уголовного дела о клевете.

Также недавно обыски проводили в редакции журнала «Компания». По данным журналистов, они могли быть связаны с делом в отношении администраторов Telegram-канала «Адские бабки».