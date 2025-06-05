Стала известна возможная причина обысков в редакции Ura.ru

Одной из причин начала обысков в уральском офисе Ura.ru может быть финансирование деятельности редакции НКО «Альянс врачей»*. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

«Следственные действия в редакции издания Ura.ru могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией „Альянс врачей*“», — сообщил собеседник агентства.

При этом сами сотрудники Ura.ru опровергают эту информацию. Они сообщили, что правоохранителей заинтересовали источники информации о событиях криминального характера на территории Свердловской области.

«Журналисты редакции в разных Telegram-каналах читают публикации с самыми завиральными и необычными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», — рассказали они.

Обыски в офисе Ura.ru в Екатеринбурге начались утром 5 июня. Официальная причина проверки не сообщалась. Начало следственных действий подтвердили сотрудники издания.

Позже стало известно, что силовики перед началом обыска задержали двух журналистов уральской редакции. Одним из задержанных, по предварительным данным, стал редактор Данис Аллаяров.

*Организация включена Минюстом в список иноагентов.