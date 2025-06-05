Журналисты свердловской редакции Ura.ru запросили перевод в другие регионы

Давление и обыски в свердловской редакции Ura.ru обернулись запросом пяти журналистов о переводе в другие региональные отделения агентства. Об этом сообщил глава редакционной коллегии Ura.ru Михаил Вьюгин.

Он подчеркнул, что честно выполняющие работу журналисты столкнулись в том числе с воспрепятствованием профессиональной деятельности.

«К ним пришли с обысками, не допускали адвокатов, заламывали руки, вырывая личные вещи, в самой редакции уже больше пяти часов продолжается обыск, во время которого была применена физическая сила к девушкам», — объявил Вьюгин.

Глава редакционной коллегии агентства подчеркнул, что медиарынок региона наводнили тысячи анонимных авторов информационных вбросов и публикующих ложные сообщения вымогателей, чьи фейки редакция регулярно опровергала. Но вместо борьбы с ними силовики пришли в редакцию агентства, действующего в правовом поле.

«Работать под таким прессингом сотрудники не хотят, потому что сегодня стало ясно, что в этом регионе работать в легальном СМИ — значит сильно рисковать. Проще сидеть в „телеге“ и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет», — добавил Вьюгин.

Силовики пришли с обысками в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге утром в четверг, 5 июня. По данным журналистов, причиной стал интерес в источниках информации о преступлениях, совершенных в регионе, новости о которых появлялись на сайте агентства.

Следователи забрали на допрос редактора Дениса Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. После их отпустили, но назначили свидетелями.