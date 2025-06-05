Журналист Ura.ru, у которого прошли обыски, уехал домой в статусе свидетеля

Журналист екатеринбургской редакции Ura.ru Сергей Бодров, у которого утром прошли обыски, находится дома и проходит по делу в качестве свидетеля. Об этом сообщил 360.ru его адвокат Георгий Краснов.

По словам юриста, Бодрова допросили как свидетеля. Журналист, в свою очередь, отметил, что никогда не нарушал закона в рамках работы. Его отпустили, взяв лишь подписку о неразглашении данных предварительного следствия и изъяв телефон.

«Сергей благодарит всех близких за беспокойство и заботу», — добавил Краснов.

О судьбе других задержанных из редакции адвокат не знает, сказав лишь, что против неких сотрудников правоохранительных органов возбудили дело о превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. К самому Бодрову у силовиков претензий пока нет, подытожил он.

Обыски в офисе информагентства в Екатеринбурге прошли утром. Позже само агентство объяснило, что силовики интересовались, откуда СМИ берет информацию о преступлениях в регионе. Сообщения о якобы связях обысков с финансированием от признанного иноагентом НКО там опровергли.