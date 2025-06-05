Двух сотрудников Ura.ru задержали перед обысками

Mash сообщил о задержании двух сотрудников Ura.ru перед обысками

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух журналистов уральской редакции Ura.ru перед началом обыска. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Двух сотрудников уральской редакции Ura.ru задержали силовики перед началом обысков», — сообщил источник.

Одним из задержанных, по предварительным данным, может быть редактор Данис Аллаяров. Это связывают с задержанием в марте этого года экс-полицейского, который передавал редакции служебные сведения из ежедневной сводки для написания новостей.

Обыски в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге начались утром 5 июня. Официальная причина проверки не сообщалась. Источник 66.ru сообщил, что одной из причин следственных действий может быть финансирование редакции в 2020 году НКО «Альянс врачей»*.

Ura.ru — информационное агентство, созданное в 2006 году. Изначально оно функционировало в регионах Уральского федерального округа (УрФО) и Приморском крае.

*Организация включена Минюстом в список иноагентов.