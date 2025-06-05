Факты покупки оперативных сводок обнаружили на компьютерах Ura.ru

Силовики нашли на компьютерах в офисе агентства Ura.ru в Екатеринбурге подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

«На рабочих компьютерах силовики уже сейчас нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости», — заявил собеседник агентства.

Утром 5 июня в уральской редакции Ura.ru начались обыски. Следственные действия подтвердили сотрудники издания.

По некоторым данным, поводом для этого стало финансирование деятельности редакции в 2020 году НКО «Альянс врачей»*. Позже сотрудники агентства опровергли это сообщение и рассказали, что причиной начала обысков в офисе послужила заинтересованность правоохранителей в источниках информации о событиях криминального характера на территории Свердловской области.

*Организация включена Минюстом в список иноагентов.