Ura.ru объяснило причину обысков

Следователи обыскали офис Ura.ru для выяснения источников данных о преступлениях

Силовики нагрянули с обысками в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге, чтобы узнать, откуда журналисты берут информацию о преступлениях в регионе. Об этом сообщило само агентство .

«Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области», — заявили в Ura.ru.

Помимо главного офиса, следователи обыскивают квартиры нескольких журналистов агентства. Также сотрудники редакции опровергли слухи о причинах обысков, которые уже начали расползаться по разным Telegram-каналам.

«Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», — заявили в агентстве.

О том, что силовики пришли с обысками в офис журналистов в Екатеринбурге, стало известно сегодня утром. Как отметил RT, СК России приостановил работу их головного офиса.

Ura.ru — это информационное интернет-агентство, которое освещает события на Урале и в Пермском крае.