Союз журналистов России выразил поддержку Ura.ru

После обысков в офисе и редакции информационного агентства Ura.ru поддержку коллегам выразил Союз журналистов России. Обращение опубликовано на официальном сайте организации.

«Работа редакции парализована, проходит обыск, силовики изымают технику. Задержали несколько журналистов. Применили силу, им предстоит медосвидетельствование. От сотрудников редакции известно, что силовики препятствовали доступу адвокатов к журналистам», — заявили в союзе.

В СЖР назвали подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми.

«Мы будем следить за развитием событий и окажем коллегам всю необходимую помощь», — добавили в организации.

Ранее появилось видео обысков в редакции Ura.ru, которые прошли утром 5 мая. Одной из вероятных причин силовых мероприятий могло стать финансирование деятельности редакции НКО «Альянс врачей»*.

*Организация включена Минюстом в список иноагентов.