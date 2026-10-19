В Сочи произошел пожар в двухэтажном частном доме

В Сочи загорелся двухэтажный частный дом на улице Роз. Кадры происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в городской службе спасения. Из постройки эвакуировали трех человек.

Сейчас на месте работают пожарные. Спасатели оказывают им необходимое содействие. Причины возгорания установят специалисты.

«Мы не знаем подробностей, но пожар был сильный, столбы электрические тоже загорелись. Мы быстро ушли, потому что испугались», — рассказали 360.ru очевидцы.

По информации телеграм-канала «ЧП Сочи», в момент тушения в кафе рядом внезапно отключился свет.

Ранее в московской квартире начался пожар из-за взорвавшегося самоката.