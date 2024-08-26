Стало известно, что за загадочная блондинка прилетела в Париж вместе Дуровым

Рядом с Дуровым во время его ареста находилась криптокоуч Юлия Вавилова

Фото: Freepik

Девушка, которая находилась рядом с основателем Telegram Павлом Дуровым во время его ареста во Франции — предположительно, криптокоуч Юлия Вавилова. Об этом сообщил Mash.

По данным журналистов, блондинка была с предпринимателем на протяжении всей его поездки. Когда программиста задержали, женщина прекратила публиковать истории в личном блоге.

Самого бизнесмена не увидели в ее соцсетях, однако Вавилова и Дуров были в одних и тех же локациях. Также их видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven.

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже. Он прилетел во Францию из Азербайджана. Причиной ареста стал отказ программиста сотрудничать с французскими силовиками, что сделало его соучастником в ряде преступлений — начиная от мошенничества и заканчивая торговлей наркотиками.

Как стало известно журналистам, основатель Telegram целенаправленно летел в Париж. Там у него был запланирован ужин.

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