Дурова задержали во французской тюрьме еще на 48 часов

Французское правосудие продлило срок содержания под стражей основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщило агентство AFP .

Бизнесмен останется во французской тюрьме еще на 48 часов, такое решение принял судья парижского суда. По истечении этого срока судья должен принять решение о дальнейшей судьбе задержанного. Дурову могут либо предъявить обвинение, либо его выпустят на свободу.

Французское законодательство предполагает задержание в особо тяжких случаях на 144 часа, еще 20 часов могут продержать в помещении уголовной полиции, пояснил «Коммерсант».

Дурова задержали накануне вечером в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил с частного самолета. Ему вменяют отказ от сотрудничества с силовиками, что автоматически влечет обвинение в содействии терроризму, наркотрафику и другим тяжким преступлениям.