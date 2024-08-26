Дурова задержали во французской тюрьме еще на 48 часов

AFP: срок содержания под стражей Дурова продлили на 48 часов

lukomore. org
Фото: lukomore. org/Global Look Press

Французское правосудие продлило срок содержания под стражей основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщило агентство AFP.

Бизнесмен останется во французской тюрьме еще на 48 часов, такое решение принял судья парижского суда. По истечении этого срока судья должен принять решение о дальнейшей судьбе задержанного. Дурову могут либо предъявить обвинение, либо его выпустят на свободу.

Французское законодательство предполагает задержание в особо тяжких случаях на 144 часа, еще 20 часов могут продержать в помещении уголовной полиции, пояснил «Коммерсант».

Дурова задержали накануне вечером в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил с частного самолета. Ему вменяют отказ от сотрудничества с силовиками, что автоматически влечет обвинение в содействии терроризму, наркотрафику и другим тяжким преступлениям.

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