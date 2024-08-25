Стали известны планы Дурова в Париже в день его задержания

Le Figaro: Дуров целенаправленно летел на ужин в Париже

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров целенаправленно летел в Париж, у него был запланирован ужин в столице Франции. Об этом сообщил источник газеты Le Figaro .

«Он приехал из Баку и должен был провести как минимум вечер в Париже, где планировал поужинать», — сообщил собеседник издания.

Миллиардера арестовали в аэропорту Бурже. В это время с Дуровым был телохранитель и помощник.

Как уточнил другой источник газеты, на обыск у бизнесмена в рамках расследования по различным преступлениям выдали ордер — начиная от мошенничества и заканчивая торговлей наркотиками, киберпреследованиями и организованной преступностью.

«В том числе пропаганда терроризма и мошенничества», — пояснил близкий к делу осведомитель.

Предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Россия запросила у Франции доступ к Дурову.

Ранее Медведев назвал главную ошибку Дурова. По мнению политика, бизнесмен просчитался, уехав за границу. Дуров всегда будет для Запада «непредсказуемым и опасным россиянином».