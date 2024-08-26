Сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути» актер оправдал арест Дурова

Канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь», поддержал арест основателя Telegram Павла Дурова. В соцсети Х он обвинил сотрудников мессенджера в бездействии.

Шетнер заявил, что команда Telegram не пытается предотвратить мошенничество и аферы, которые осуществляются при помощи мессенджера. Также он пожаловался на злоумышленников, которые используют платформу, чтобы «выдавать себя за меня».

В Канаде арест Дурова назвали «войной против народа» и его прав. Бизнесмена с французским гражданством и российским происхождением задержали во Франции накануне вечером. Суд продлил его арест еще на двое суток.