Немецкий депутат раскрыл подлинную причину ареста Дурова во Франции

Истинная причина задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции заключается в борьбе с оппозицией. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Парламентарий отметил, что ему неизвестно содержание формальных обвинений против предпринимателя, однако в таких ситуациях обычно ищут предлоги для принятия соответствующих мер.

«В некоторых известных СМИ в Германии говорят, что Telegram является платформой для сторонников теорий заговора и так называемых правых экстремистов. При этом мессенджер защищает оппозиционеров и своих пользователей. В этом и заключается истинная причина процесса над Дуровым, во Франции захотели принять меры против оппозиции», — сказал Котре.

Вечером в субботу стало известно о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже. Местные СМИ заявляли, что предприниматель обвиняется сразу по ряду статей, в том числе в отказе Telegram сотрудничать с властями республики.