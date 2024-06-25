Сегодня 17:36 Свобода ценой свободы. За что преследовали и почему отпустили Ассанжа Политолог Светов: Ассанж больше не полезет ни в какие истории с разоблачениями 1 0 0 Фото: Плакат сторонников Джулиана Ассанжа, Лондон, апрель 2024 года. Vuk Valcic / Global Look Press Мир

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США, наконец, согласились отпустить на свободу Джулиана Ассанжа. Его преследовали более 10 лет, пять продержали в тюрьме, грозили тюремным сроком почти на два столетия. Все только потому, что австралиец посмел рассказать правду о кознях западных правительств. Его историю восстановил 360.ru.

Ассанж вышел на свободу Основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж 26 июня официально вышел на свободу после заключения в британской тюрьме из-за обвинений США. Журналист уже прибыл на родину, в Австралию. В Канберре его встречали жена, отец и множество соотечественников, не скупившихся на бурные аплодисменты. Накануне, 25 июня, высокий суд Лондона выпустил журналиста под залог. Он вылетел на Сайпан — столицу управляемых США Северных Марианских Островов. Там прошло финальное заседание суда, после чего Ассанж подписал соглашение с Министерством юстиции Соединенных Штатов.

Фото: Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время остановки для дозаправки по пути на Северные Марианские острова. Rock Metal / Global Look Press

Изначально против Ассанжа выдвигали 18 обвинений. Но неожиданно американцы согласились свести все до одного пункта — шпионажа. Журналист признал себя виновным, получил приговор на срок пять лет и два месяца — так как именно столько он уже отсидел за решеткой в Великобритании, наказание сочли отбытым.

Биография Джулиана Ассанжа Детство и семья Джулиан Пол Хокинс (так от рождения звали Ассанжа) родился летом 1971 года на северо-востоке Австралии. Его родители познакомились на демонстрации против Войны во Вьетнаме. Отношения закончились, как только Кристин Хокинс забеременела. Сын и отец впервые встретятся лишь четверть века спустя.

Фото: Ассанж в 2010 году / d75/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Через год после родов Хокинс вышла замуж за директора бродячего театра Бретта Ассанжа. По прошествии семи лет она развелась и снова вышла замуж, на этот раз за музыканта. Вскоре у них родился еще один сын. Однако новый отчим был членом австралийской секты «Семья», где принято отдавать новорожденных основательнице культа.

Интересно «Семья», известная как «Ассоциация парка Сантиникетан» и «Великое белое братство», появилась в Австралии в середине 60-х годов XX века. Ее основательница Энн Гамильтон-Берн проповедовала «мешанину» из христианства и восточного мистицизма, без обиняков называя себя реинкарнацией Иисуса Христа и живым богом. Члены секты промывали мозги людям, заставляя их передавать своих детей в «Семью», а то и попросту крали младенцев. Впоследствии им красили волосы в платиновый цвет, накачивали ЛСД, избивали и морили голодом. Не стоит думать, что Гамильтон-Берн понесла хоть какое-то наказание: ее лишь однажды оштрафовали на пять тысяч долларов за фальсификацию налоговой декларации. Она умерла в 2019 году в доме престарелых в возрасте 98 лет. Много лет Гамильтон-Берн страдала деменцией. «Семья», известная как «Ассоциация парка Сантиникетан» и «Великое белое братство», появилась в Австралии в середине 60-х годов XX века. Ее основательница Энн Гамильтон-Берн проповедовала «мешанину» из христианства и восточного мистицизма, без обиняков называя себя реинкарнацией Иисуса Христа и живым богом. Члены секты промывали мозги людям, заставляя их передавать своих детей в «Семью», а то и попросту крали младенцев. Впоследствии им красили волосы в платиновый цвет, накачивали ЛСД, избивали и морили голодом. Не стоит думать, что Гамильтон-Берн понесла хоть какое-то наказание: ее лишь однажды оштрафовали на пять тысяч долларов за фальсификацию налоговой декларации. Она умерла в 2019 году в доме престарелых в возрасте 98 лет. Много лет Гамильтон-Берн страдала деменцией.

Путь к WikiLeaks Перепуганная Кристин вместе с детьми бросилась в бега и долго переезжала с места на место, боясь преследований. Джулиан между тем увлекся программированием и хакерством. Вместе с товарищами он создал организацию хакеров Worms Against Nuclear Killers — «Черви против ядерных убийц». Именно тогда молодые люди решили, что нужно не столько обрушивать системы, сколько делиться информацией с миром. Первый ощутимый результат это принесло в 1991 году: 20-летнего Ассанжа и его друзей арестовали за взлом центрального сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. Все отделались штрафами. После этого австралиец отправился учиться в Центральный Квинслендский университет, затем в Мельбурнский. Изучал программирование, физику и математику. Завершив обучение, в 2006 году купил сервер в Швеции и создал WikiLeaks — сайт, который публиковал секретную информацию.

Фото: Джулиан Ассанж в Копенгагене, 17 ноября 2009 года. dpa / Global Look Press

За что преследовали Джулиана Ассанжа Wikileaks размещал очень «горячие» материалы, а так как все знали, что Ассанж не выдает информаторов, ему охотно передавали множество тайных бумаг. Скоро стало понятно, что сайт стал угрозой для многих правительств. Летом 2010 года шведская полиция обвинила австралийца в изнасиловании. Дело было откровенно шито белыми нитками и несколько раз разваливалось, но его открывали вновь. По просьбе госдепартамента США швейцарский банк заблокировал счета Ассанжа, а платежная система PayPal — учетную запись WikiLeaks, системы Visa и MasterCard — все платежи в адрес ресурса.

Фото: Джулиан Ассанж у магистратского суда Белмарш в Лондоне, 11 февраля 2011 года. ap2 / Global Look Press

Невероятное внимание к человеку, которого обвиняли лишь в сексе без презерватива. «Неподкупные» Facebook* и Twitter блокировали аккаунты сторонников Ассанжа. В конце концов летом 2012 года он был вынужден укрыться в посольстве Эквадора в Лондоне и в августе официально получил политическое убежище. Через 43 дня, 27 сентября 2012-го, США признали Джулиана Ассанжа врагом государства. Еще бы, ведь на WikiLeaks он опубликовал переписки американских дипломатов, которые обливали помоями другие страны, обнародовал данные о коррупции среди высокопоставленных чиновников из окружения Хиллари Клинтон.

Фото: Посольство Эквадора в Лондоне, где получил убежище Джулиан Ассанж. Matt Cetti-Roberts / Global Look Press

Журналист выложил в открытый доступ документы о военных преступлениях США и Ираке и Афганистане, рассказал, что спецслужбы шпионят за европейскими лидерами. Он предоставил трибуну Эдварду Сноудену, поведавшему миру о тотальной слежке через соцсети и большинство мессенджеров.

Штаты годами подбирались к смутьяну, в итоге в апреле 2019 года власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своем посольстве в Великобритании и аннулировали его эквадорское гражданство. Посол лично пригласил британских полицейских, чтобы те арестовали и увели журналиста.

Фото: Ассанж в Лондоне, 2019 год / Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кстати, шведы к тому моменту уже сняли обвинения в насилии: дело окончательно закрыли по истечении срока давности. Зато США хотели и могли на долгий срок упрятать Ассанжа в Гуантанамо. Заступиться за него было просто некому: ни одна западная держава не решалась идти против американского «правосудия».

Цена свободы Ассанжа Единственные, кто требовал свободы журналиста, — простые люди, собиравшиеся на демонстрации в Лондоне. Но кто же их слушал?

Поэтому 10 декабря 2021 года лондонский суд разрешил экстрадировать журналиста в США. Их представители пообещали «снизить риск суицида и не содержать Ассанжа в слишком строгих условиях».

Фото: Протестующие у здания Королевского суда в Лондоне требуют освободить Джулиана Ассанжа, май 2024 года. Krisztian Elek / Global Look Press

Спасти австралийца мог бы Борис Джонсон, на тот момент премьер-министр Великобритании, но он предсказуемо не пошевелил и пальцем. Жалобы и апелляции не помогли: 9 июня 2023 года Высокий суд Англии и Уэльса принял окончательное решение об экстрадиции основателя Wikileaks. Ему грозило 175 лет тюрьмы. Что заставило сменить Вашингтон гнев на милость — неизвестно. Жена Ассанжа (и по совместительству его адвокат) Стелла рассказала, что в рамках соглашения он обязан уничтожить американские секретные данные на WikiLeaks. Также журналисту запретили приезжать без разрешения в Соединенные Штаты.

Фото: Жену Джулиана Ассанжа Стеллу Ассанж, на которой журналист женился в марте 2022 года в тюрьме Белмарш. Living / Global Look Press

Почему освободили Джулиана Ассанжа Скорее всего, помимо признаний виновности в шпионаже, Ассанж согласился с наложенными ограничениями по многим аспектам, предположил в разговоре с 360.ru политолог и журналист Юрий Светов.

Цель наказать уже реализовали. Сноуден, Ассанж, Брэдли-Челси Мэннинг — по всем ним серьезно ударили. Те же 14 лет мытарств основателя WikiLeaks — достаточный срок, чтобы урок восприняли другие люди, желающие повторить его опыт. Недаром крупных «сливов» информации мы практически больше не видели. Юрий Светов

По словам политолога, в освобождении Ассанжа помогли либеральные круги Австралии. Они сильно давили на свое правительство и требовали объяснить, почему австралийский гражданин сидит в тюрьме и его хотят судить в другой стране. Австралия сейчас серьезный союзник Штатов, так что американцы пошли навстречу.

Фото: Активисты поставили статуи Эдварда Сноудена, Джулиана Ассанжа и Челси Мэннинг на Парламентской площади в Лондоне, 2023 год. Vuk Valcic / Global Look Press

Сделка с Ассанжем выгодна Байдену? «Для президента Соединенных Штатов Джо Байдена это выгодный шаг. Тему обсуждали с марта. Та американская общественность, которая, как нынче выражаются, „топила за Ассанжа“, получила сигнал, что Байден к ней прислушивается и можно проголосовать за него», — пояснил Светов. На самом деле эта тема уже исчерпана, добавил собеседник 360.ru. Брат Ассанжа в недавнем интервью рассказал, что журналист сначала должен восстановить свое здоровье, хочет пообщаться с семьей. Скорее всего, он больше не полезет ни в какие истории с разоблачениями. «Как будет работать сайт WikiLeaks и как на него теперь влияют американцы — трудно сказать. Но то, что спецслужбы США извлекли уроки из этой истории и будут такие вещи блокировать, это очевидно», — подытожил политолог.

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