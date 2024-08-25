Сегодня 20:38 Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова Депутат Макрей назвал арест Дурова шагом Запада на пути к контролю мыслей 0 0 0 Фото: Pavel Durov/Instagram.com / Global Look Press Мир

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Павла Дурова арестовали во Франции

Павел Дуров — восьмой миллиардер в рейтинге российских богачей по версии Forbes, создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, бизнесмен и программист. Все это удивительно сочетается с качествами плейбоя, фотографии которого будоражат воображение. В этом году Дуров дал громкое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, выступил с заявлением о сотне детей, а накануне его задержали во Франции. Полная биография миллиардера — в материале 360.ru.

Детство и юность Павла Дурова Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде, его отец Валерий — доктор филологических наук. Мать Альбина работала преподавателем в Санкт-Петербургском государственном университете. Когда мальчику исполнилось четыре года, семья переехала в Италию, и в первый класс маленький Павел пошел в Турине. Там проучился несколько лет, а затем семья снова вернулась в Россию. Тогда Дуров стал обучаться в Академической гимназии СПбГУ. В школьные годы Павел был скромным и совсем не походил на человека, который добьется огромных успехов. Он был невысокого роста и постоянно сутулился, щурился из-за плохого зрения, любил носить пиджаки и зализывал волосы, вспомнила одноклассница бизнесмена в комментарии сайту kp.ru.

Паша не любил физкультуру. Одноклассница Дурова

В юности Дуров не любил фотографироваться и редко участвовал в школьных мероприятиях. Одноклассники также вспоминали гения как автора розыгрышей над учителями. Дурову не нравился преподаватель информатики Михаил Бараз, и однажды школьник поменял заставку на всех компьютерах. На рабочих столах появилась надпись «Бараз должен умереть». Павел окончил школу с серебряной медалью. Интерес к информатике он стал проявлять еще в детстве, но главным гением в семье не был. Эта роль досталась его старшему брату Николаю, который демонстрировал удивительные способности к математике. В 2002 году Дуров поступил в госуниверситет Санкт-Петербурга. Первыми проектами будущего бизнесмена стали сайты durov.com и spbgu.ru. Последний представлял собой форум для общения студентов.

Фото: lukomore. org / Global Look Press

Как Дуров придумал социальную сеть «ВКонтакте» В рамках студенческого форума Дурову стало слишком тесно. Идея фильма «Матрица» натолкнула его на мысль о том, что всех людей можно объединить в сети и дать им возможность общаться онлайн. Одновременно с этим Павел узнал о Facebook*. Позже его часто обвиняли в плагиате, но бизнесмен отвечал: наоборот, понял, как делать не надо. Сначала соцсеть получила название «Студенты.ру», но ненадолго, так как Дуров не хотел ограничивать аудиторию. Он стал гендиректором компании, его брат Николай — техническим директором, первым инвестором и сооснователем — Вячеслав Мирилашвили. Павел занял деньги на проект у отца — 30 тысяч долларов. В соучредители попал друг Вячеслава Лев Левиев. «ВКонтакте» заработал 10 октября 2006 года, в день рождения создателя. Соцсеть стремительно менялась, поскольку Дуров постоянно работал над интерфейсом, что-то менял и видоизменял. В 2010 году бизнесмен убрал стену из «ВКонтакте» — аналог реальной стены, на которой юзеры могли оставлять любые записи. Страницы стали похожи на микроблог. Консервативно настроенные пользователи не смогли простить создателю такой шаг, в Сети до сих пор популярны мемы «Дуров, верни стену». Позже бизнесмен избавился от всех акций «ВКонтакте», их получила Mail.ru Group.

Фото: https://vk.com / Global Look Press

Как Павел Дуров создал «Telegram» В 2014 году Павел и Николай выпустили приложение для обмена зашифрованными сообщениями. Дуров признался, что на такую разработку подтолкнули разоблачения Эдварда Сноудена. В 2018 году Telegram заблокировали в России, потому что предприниматель отказался предоставлять спецслужбам ключи шифрования. В других странах он поступал так же. В 2023 году Дуров представил новый интерфейс Telegram в дополненной реальности со специальными очками. Пользователям дали возможность набирать голосовые сообщения.

Криптовалюта «TON» и «Gram» Платформа TON (Telegram Open Network) — созданная Дуровым платформа, которая представляет собой многофункциональный даркнет на базе распределения технологий. Сервис дает пользователям много возможностей: от хранения файлов до проведения платежей. Главная особенность заключается в многоуровневой защите от цензуры и вмешательства госвластей. Дуров уделил внимание и минимизации незаконных транзакций в Сети с помощью Telegram Passport. Человек сам решает, показывать ли кому-то свои персональные данные. Gram является криптовалютой, используемой в рамках экосистемы TON. Последняя позволяет приобретать токены и тратить их на ряд услуг, благодаря чему обеспечивается ценность Gram.

Фото: lukomore. org / Global Look Press

Скандалы вокруг Дурова Дуров оказался в центре скандалов в 2011 году. Во «ВКонтакте» стали координировать свою деятельность оппозиционеры, бизнесмена просили удалять протестные группы. Однако тот отвечал отказом и высмеивал прокуратуру в своем блоге. В 2013 году он отказался предоставить спецслужбам данные про Евромайдан и его организаторов. В то же время Дуров стал автором эпатажных выходок и даже попал в поле зрения полиции. В 2012 году разбрасывал пятитысячные купюры из окна своего офиса на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. «К сожалению, эту небольшую благотворительную лотерею в честь Дня города пришлось быстро прекратить. Народ стал звереть, особенно его нетрезвая часть», — привел слова Дурова сайт kp.ru. В 2013 году предпринимателя заподозрили в том, что он намеренно сбил полицейского. Сам Дуров опровергал эту информацию.

Фото: Pavel Durov/Instagram.com / Global Look Press

Эмиграция бизнесмена Дуров в 2017 году переехал в Дубай из-за нулевых налогов. Бизнесмен подчеркнул, что не хочет работать на власти любой страны по 180 дней в году. На 23-м этаже одного из небоскребов открылся офис Telegram. В 2021 году Дурова признали одним из самых богатых в ОАЭ. Его состояние оценили в 17,2 миллиарда рублей. Личная жизнь создателя Telegram Дуров не женат, но официально имеет детей. Его личная жизнь «зашифрована» сильнее мессенджера — расследование представителей СМИ не увенчались успехом. Подруга бизнесмена, петербурженка Ирина Болгар в 2024 году заявила, что является матерью троих детей Павла. Дуров сделал ответный ход конем и сообщил, что у него более 100 биологических детей. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы.

Насколько мне известно, сейчас у меня есть дети в 12 странах мира. Павел Дуров

Пластические операции Павла Дурова На последних фотографиях Дуров выглядит очень эффектно, словно герой компьютерной игры. Бизнесмен заявил, что ключ к здоровью, счастью и богатству — это самодисциплина. Но банальности о здоровом образе жизни вызывают недоверие — многие шутят, что Дуров забыл добавить в список советов фотошоп и пластического хирурга. Врач Артур Дзотцоев в комментарии «Аргументам и фактам» рассказал об интересной детали. «У Дурова могла быть выполнена пересадка волос. Во-первых, на некоторых видео заметно, что у него неестественная, четкая линия роста. Хотя на ранних фотографиях эта линия уже была с редкими волосами», — сказал хирург. В молодости у предпринимателя были оттопыренные и разной формы уши, которые теперь выглядят иначе.

Это может свидетельствовать о лазерной отопластике. Артур Дзотцоев пластический хирург

Врач допустил, что Дуров прибегал к помощи ортодонта. Бизнесмену исправили прикус, сами зубы и изменили их цвет. Также Дуров, вероятно, прибегает к услугам косметолога. На фотографиях видны следы контурной пластики и уколов красоты. На это указывают заостренные черты лица. Однако хорошая спортивная форма — результат усиленных тренировок.

Павел Дуров сейчас Одной из главных новостей выходных стал арест Дурова во Франции. Бизнесмена задержали в аэропорту Ле-Бурже на выходе из частного самолета. По данным зарубежных СМИ, миллиардера обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Ему могут предъявить обвинения в причастности к отмыванию денег, терроризму и наркоторговле.

США бесит тот факт, что на их деньги создали инструмент в виде Telegram, который мешают контролировать информационное пространство, заявил депутат Антон Горелкин. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что президент Франции Эммануэль Макрон фактически взял бизнесмена в заложники.

Военный эксперт Евгений Михайлов назвал арест Дурова совместной операцией французов и американцев. По его словам, это было нужно, чтобы лишить российских военных нормальной связи. Задержание бизнесмена — это шаг Запада на пути к тотальному контролю слов и мыслей, заявил РИА «Новости» австралийский депутат и соратник основателя сервиса Wikileaks Ассанжа Эдриан Макрей. Основатель Telegram создал платформу, к которой западным разведкам было трудно получить доступ через «черный ход», добавил он. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.