«Неудобен западным спецслужбам». Дурова арестовали, чтобы помочь ВСУ

Арест Павла Дурова — это совместная операция французов и американцев, чтобы лишить российских военных нормальной связи. Такое заявление 360.ru сделал политолог, военный эксперт, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Действительно, у нас многие военные обмениваются секретной информацией именно в закрытых чатах. И есть мнение такое, что задержание Дурова — это в частности и неудачи украинцев на Курском направлении, связанные с тем, что наши военные вовремя получали нужную информацию при том, что было фактически закрыто все информационное поле — глушили любую связь. А вот через мессенджеры удавалось общаться», — сказал он.

Telegram неудобен именно западным спецслужбам. Аргументация, что там есть чаты, связанные с наркоторговлей и педофилией — не основная причина задержания миллиардера.

«В случае полного взятия под контроль Telegram, фактически будет нанесен удар по странам Глобального Юга, где эта платформа больше всего и развивается», — заключил Михайлов.

Депутат Антон Горелкин отмечал, говоря о Telegram, что США бесит тот факт, что на их деньги создали инструмент, который мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство. Проект миллиардера стал угрозой для американской нацбезопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон фактически взял бизнесмена в заложники, заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Иностранные СМИ сообщили, что предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Ему также могут предъявить обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.