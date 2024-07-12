Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция

Днем в пятницу в Подмосковье рухнул пассажирский самолет. Что известно на этот час — в трансляции 360.ru.

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16:56 Очевидица ЧП с самолетом Наталья Егорова рассказала 360.ru о первых секундах до крушения.

16:33 Пилот, управлявший разбившимся в Коломне самолетом Sukhoi Superjet 100, увел воздушное судно от жилой застройки в лесной массив перед крушением.

16:38 Командир разбившегося под Коломной воздушного судна Евгений Булавко до «Газпром-Авиа» трудился в авиакомпании NordStar, сообщил Telegram-канал Mash .

16:50 Экипаж судна перед крушением успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров, заявили в правоохранительных органах.

Он просто гудел громко. Ощущение, что он был где-то близко.

16:12 На борту находилось три человека (члены экипажа), по предварительной информации, они погибли, заявили в МЧС. По данным Минпромторга, пассажиров на борту не было. Местная жительница Ольга рассказала 360.ru, что слышала сильный гул , а потом видела, как судно кружило над лесом.

16:13 Росавиация официально сообщила о крушении самолета в Подмосковье. Авиакатастрофа произошла около 15:00. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.

16:16 В Минпромторге подчеркнули, что рухнувший в Подмосковье самолет не был полностью импортозамещенным .

Он крутил над лесом! Я обратила внимание. Он разворачивался, шел от Карасева (деревня Малое Карасево — прим. ред.), развернулся над полем — и опять на лес полетел. Но гудел очень здорово.

16:08 «Сухой Суперджет» рухнул через три часа после технического обслуживания, сообщил Telegram-канал Baza. Это был его первый полет после ремонта.

16.07 Жертв среди населения при крушении самолета в Подмосковье нет, сообщило МЧС.

16:04 Разбившийся в Подмосковье самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщили авиаслужбы. По их данным, самолет «Сухой Суперджет» находился в воздухе более часа перед падением.

16:02 Глава Коломны выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман.