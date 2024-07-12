Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция
Superjet разбился в Подмосковье, погибли три человека
Днем в пятницу в Подмосковье рухнул пассажирский самолет. Что известно на этот час — в трансляции 360.ru.
16:56 Очевидица ЧП с самолетом Наталья Егорова рассказала 360.ru о первых секундах до крушения.
16:50 Экипаж судна перед крушением успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров, заявили в правоохранительных органах.
16:46 Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье, сообщил ТАСС.
16:43 Самолет Sukhoi Superjet 100 мог рухнуть в Подмосковье из-за отказа двигателя.
16:40 Точное место падения самолета определили, рассказал глава Коломны. Это лесной массив около деревни Большое Карасево.
16:38 Командир разбившегося под Коломной воздушного судна Евгений Булавко до «Газпром-Авиа» трудился в авиакомпании NordStar, сообщил Telegram-канал Mash.
16:33 Пилот, управлявший разбившимся в Коломне самолетом Sukhoi Superjet 100, увел воздушное судно от жилой застройки в лесной массив перед крушением.
16:26 Жительница деревни, ставшая свидетельницей падения, рассказала 360.ru, как это произошло.
Он просто гудел громко. Ощущение, что он был где-то близко.
16:17 Уголовное дело завели по факту крушения самолета в Подмосковье, сообщил СК.
16:16 В Минпромторге подчеркнули, что рухнувший в Подмосковье самолет не был полностью импортозамещенным.
16:13 Росавиация официально сообщила о крушении самолета в Подмосковье. Авиакатастрофа произошла около 15:00. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.
16:12 На борту находилось три человека (члены экипажа), по предварительной информации, они погибли, заявили в МЧС. По данным Минпромторга, пассажиров на борту не было. Местная жительница Ольга рассказала 360.ru, что слышала сильный гул, а потом видела, как судно кружило над лесом.
Он крутил над лесом! Я обратила внимание. Он разворачивался, шел от Карасева (деревня Малое Карасево — прим. ред.), развернулся над полем — и опять на лес полетел. Но гудел очень здорово.
Ольга
местная жительница
16:08 «Сухой Суперджет» рухнул через три часа после технического обслуживания, сообщил Telegram-канал Baza. Это был его первый полет после ремонта.
16.07 Жертв среди населения при крушении самолета в Подмосковье нет, сообщило МЧС.
16:04 Разбившийся в Подмосковье самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщили авиаслужбы. По их данным, самолет «Сухой Суперджет» находился в воздухе более часа перед падением.
16:02 Глава Коломны выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман.
15:51 К месту падения суперджета направили около 10 авто скорой помощи и пожарных машин, сообщил Telegram-канал Shot.
15:49. Разбившийся в Подмосковье лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа».
15:45. Самолет «Сухой Суперджет», по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
15:41. Согласно предварительной информации, на борту самолета было три человека, сообщили в оперативных службах.
15:40. Рухнувший самолет вылетел с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Сейчас на место следуют экстренные службы.
15:30. В оперативные службы поступила информация о падении пассажирского самолета в Подмосковье. Предположительно, лайнер «Сухой Суперджет 100» упал в районе Коломны. Были ли на борту пассажиры — неизвестно.